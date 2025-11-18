-

Convatec elige a LTIMindtree para llevar a cabo una transformación estratégica de SAP S/4HANA con tecnología de IA

original Srini Rao, EVP and Chief Business Officer - Europe at LTIMindtree & Angie Goodwin, Chief Digital Information Officer at Convatec

Srini Rao, EVP and Chief Business Officer - Europe at LTIMindtree & Angie Goodwin, Chief Digital Information Officer at Convatec

LONDRES Y MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una empresa internacional de consultoría tecnológica y soluciones digitales, ha anunciado que Convatec, una empresa líder internacional en productos y tecnologías médicas, la ha seleccionado como socio estratégico para la implementación de SAP Digital Core – S/4HANA. Como parte de este acuerdo, LTIMindtree ayudará a Convatec a implementar SAP Digital Core – S/4HANA en todas las operaciones comerciales de Convatec.

LTIMindtree actualizará el entorno SAP S/4HANA de Convatec, optimizará los procesos empresariales y habilitará operaciones digitales inteligentes con tecnología de IA. La implementación respaldará los objetivos de Convatec en materia de estandarización de procesos y eficiencia operativa, sentando las bases para su próxima fase de transformación tecnológica estratégica.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para los medios de comunicación: Shambhavi Revandkar | Relaciones con los medios de comunicación internacionales | shambhavi.revandkar@ltimindtree.com

Industry:

LTIMindtree

NSE:LTIM
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contacto para los medios de comunicación: Shambhavi Revandkar | Relaciones con los medios de comunicación internacionales | shambhavi.revandkar@ltimindtree.com

More News From LTIMindtree

LTIMindtree lanza BlueVerse™ con OGI, un referente en soluciones de ITSM autónomas

MUMBAI, India y WARREN, N.J.--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], proveedor global líder de consultoría tecnológica y soluciones digitales, anunció hoy el lanzamiento de BlueVerse™ con OGI (Organizational General Intelligence), una plataforma de gestión de servicios de TI (ITSM) de nueva generación diseñada para gestionar de forma autónoma los desafíos operativos que enfrentan las empresas modernas. Como parte de BlueVerse™ Tech Operations, esta solución marca una evolución s...

LTIMindtree se asocia con Shopify para lanzar un Centro de Excelencia en Comercio con IA

BOMBAY, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], compañía global de consultoría tecnológica y soluciones digitales, anunció una alianza con Shopify, una plataforma de comercio impulsada por IA para empresas que les permite lanzar, gestionar y expandir sus tiendas online. Aprovechando la plataforma Shopify, LTIMindtree establecerá un Centro de Excelencia (CoE) con IA para el Comercio Digital que ayudará a las empresas globales a transformarse al ritmo de la IA e innovar a gr...

Resumen: OKQ8 elige a LTIMindtree para acelerar su proceso de transformación digital de última generación

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una empresa internacional de consultoría tecnológica y soluciones digitales, ha anunciado la renovación de su colaboración estratégica con OKQ8, una de las mayores empresas petroleras de la región nórdica. Esta renovación subraya el papel de LTIMindtree como socio tecnológico de confianza, reforzando su colaboración con OKQ8 para contribuir en la consecución de sus objetivos de transformación digital. La ampliación de la cola...
Back to Newsroom