Convatec elige a LTIMindtree para llevar a cabo una transformación estratégica de SAP S/4HANA con tecnología de IA

LONDRES Y MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una empresa internacional de consultoría tecnológica y soluciones digitales, ha anunciado que Convatec, una empresa líder internacional en productos y tecnologías médicas, la ha seleccionado como socio estratégico para la implementación de SAP Digital Core – S/4HANA. Como parte de este acuerdo, LTIMindtree ayudará a Convatec a implementar SAP Digital Core – S/4HANA en todas las operaciones comerciales de Convatec.

LTIMindtree actualizará el entorno SAP S/4HANA de Convatec, optimizará los procesos empresariales y habilitará operaciones digitales inteligentes con tecnología de IA. La implementación respaldará los objetivos de Convatec en materia de estandarización de procesos y eficiencia operativa, sentando las bases para su próxima fase de transformación tecnológica estratégica.

