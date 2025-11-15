China's topmerk voor baijiu, Moutai, toont China's groene vooruitgang in de productie op COP30

BELEM, Brazilië--(BUSINESS WIRE)--Op 10 november lokale tijd ging de 30e Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP30) van start in Belém, een stad in het noorden van Brazilië. Als een van de activiteiten in het Chinese paviljoen van COP30 werd tegelijkertijd het nevenevenement over ecologische beschaving en de praktijk van een mooi China gehouden. De ecologische beschaving, het delen van de ervaringen van China en het bereiken van wereldwijde consensus stonden hierbij centraal.

You Yalin, adjunct-partijsecretaris van Kweichow Moutai Co., Ltd., ging in op het onderwerp groene transformatie in traditionele industrieën. Vanuit het perspectief van een traditionele Chinese drankproducent, deelde hij de praktijken en ervaringen van het bedrijf op het gebied van groene transformatie.

