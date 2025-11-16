Il principale marchio cinese di baijiu, Moutai, in occasione del COP30 presenta i progressi fatti dalla Cina nella produzione sostenibile

BELEM, Brasile--(BUSINESS WIRE)--Il 10 novembre, ora locale, si è aperta a Belém, città del nord del Brasile, la 30esima edizione della Conferenza sul cambiamento climatico (COP30) delle Nazioni Unite. Tra le attività del Padiglione Cina al COP30 si è tenuto l’evento a margine su “Civiltà ecologica e pratiche per una Cina più bella”, dedicato ai temi della civiltà ecologica, alla condivisione dell’esperienza cinese e alla creazione di un consenso globale.

Intervenendo sul tema della trasformazione green delle industrie tradizionali, You Yalin, Vicesegretario del Comitato di Partito di Kweichow Moutai Co., Ltd., ha illustrato le pratiche e le esperienze dell’azienda nell’ambito di tale trasformazione dal punto di vista di un produttore tradizionale di liquori cinesi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.