Moutai, la principal marca de baijiu de China, expone los avances ecológicos en elaboración de China en la COP30

You Yalin, Deputy Party Secretary of Kweichow Moutai Co., Ltd., shared the company's green transformation practices and experiences at COP30 in Belem, Brazil.

BELÉN, Brasil--(BUSINESS WIRE)--El 10 de noviembre (hora local), se inauguró la 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en Belén, una ciudad que se encuentra en el norte de Brasil. En el marco de las actividades del Pabellón de China de la COP30, se celebró simultáneamente el evento sobre civilización ecológica y la práctica de una China hermosa, centrado en la civilización ecológica, el intercambio de la experiencia de China y la creación de un consenso global.

En relación con el tema de la transformación ecológica en las industrias tradicionales, You Yalin, vicesecretario del Partido de Kweichow Moutai Co., Ltd., disertó sobre las prácticas y experiencias de transformación ecológica de la empresa desde la perspectiva del productor tradicional de licores chinos.

