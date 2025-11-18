-

Convatec selecteert LTIMindtree voor een strategische, door AI aangestuurde SAP S/4HANA-transformatie

Srini Rao, EVP and Chief Business Officer - Europe at LTIMindtree & Angie Goodwin, Chief Digital Information Officer at Convatec

LONDEN & MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], een internationaal bedrijf gespecialiseerd in technologieconsulting en digitale oplossingen, maakte bekend dat het als strategische partner werd geselecteerd door Convatec, een vooraanstaand internationaal bedrijf dat zich toelegt op medische producten en technologieën, voor de implementatie van SAP’s Digital Core – S/4HANA. In het kader van deze verbintenis zal LTIMindtree Convatec ondersteunen om SAP’s Digital Core – S/4HANA in de bedrijfsactiviteiten van Convatec te implementeren.

LTIMindtree zal het SAP S/4HANA-landschap van Convatec opfrissen, de bedrijfsprocessen stroomlijnen en intelligente, door AI aangestuurde digitale activiteiten mogelijk maken. Deze integratie zal Convatecs doelstellingen voor processtandaardisatie en operationele efficiëntie ondersteunen om zo een grondslag te vormen voor haar volgende fase strategische technologietransformatie.

