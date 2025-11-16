-

Chinas führende Baijiu-Marke Moutai präsentiert auf der COP30 Chinas Fortschritte im Bereich der umweltfreundlichen Produktion

You Yalin, Deputy Party Secretary of Kweichow Moutai Co., Ltd., shared the company's green transformation practices and experiences at COP30 in Belem, Brazil.

BELEM, Brasilien--(BUSINESS WIRE)--Am 10. November Ortszeit wurde die 30. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP30) in Belém, einer Stadt im Norden Brasiliens, eröffnet. Als eine der Aktivitäten im China-Pavillon der COP30 fand gleichzeitig die Nebenveranstaltung zum Thema „Ökologische Zivilisation und die Umsetzung von Beautiful China“ statt, deren Schwerpunkt auf ökologischer Zivilisation, dem Austausch chinesischer Erfahrungen und der Bildung eines globalen Konsenses lag.

You Yalin, stellvertretender Parteisekretär der Kweichow Moutai Co., Ltd., sprach über das Thema der grünen Transformation in traditionellen Industrien und berichtete über die Praktiken und Erfahrungen des Unternehmens im Bereich der grünen Transformation aus der Perspektive eines traditionellen chinesischen Spirituosenherstellers.

„Wir hoffen, dass jede Flasche Moutai nicht nur ein Geschmackserlebnis bietet, sondern auch die Idee der Harmonie zwischen Mensch und Natur vermittelt. Wir streben danach, Chinas Wissen und Moutais Praktiken zur Bekämpfung des globalen Klimawandels und zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen und ein grünes Wachstumsmodell zu entwickeln, das als Referenz für die globale Spirituosenindustrie dienen kann“, erklärte er.

You zufolge verfolgt Moutai die Kernphilosophie „ökologische Priorität und grüne Entwicklung“ und setzt sich entschlossen für den Schutz der ökologischen Integrität des Chishui-Flussgebiets ein. Das Unternehmen hat eine Reihe von Initiativen in Bereichen wie Wasserressourcenmanagement, Erhaltung der biologischen Vielfalt, Umstellung auf grüne Energie, Klimaschutz und kreislaufwirtschaftliche Ressourcennutzung umgesetzt und damit eine umfassende grüne und kohlenstoffarme Transformation seines gesamten Produktionsprozesses erreicht. In der Zwischenzeit hat Moutai aktiv nach reproduzierbaren und skalierbaren Lösungen für den ökologischen Schutz von Flussgebieten und die Dekarbonisierung der Industrie gesucht und damit sowohl chinesische Weisheit als auch die Praktiken von Moutai in die globalen Bemühungen gegen den Klimawandel und für eine nachhaltige Entwicklung eingebracht.

Kweichow Moutai hat einen Nachhaltigkeitsrahmen geschaffen, der sich an ESG-Prinzipien orientiert und ökologischen Ausgleich sowie industrielle Zusammenarbeit und Innovation fördert, um „klares Wasser und üppige Berge“ erfolgreich in „unschätzbare Vermögenswerte“ umzuwandeln. Bis heute hat das Unternehmen insgesamt 400 Millionen Yuan (56 Millionen US-Dollar) in die ökologische Wiederherstellung und den Erhalt der biologischen Vielfalt im Chishui-Flussgebiet investiert und eine nationale „Two Mountains“-Praxis- und Innovationsbasis sowie eine „Green Factory“ auf nationaler Ebene eingerichtet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

PR-Kontakt: EncycloVision (Shenzhen) Brand Communication Co., Ltd.
Eason Zhou
E-Mail: evisionsinfo@gmail.com

Industry:

Kweichow Moutai Information Office

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

PR-Kontakt: EncycloVision (Shenzhen) Brand Communication Co., Ltd.
Eason Zhou
E-Mail: evisionsinfo@gmail.com

More News From Kweichow Moutai Information Office

Chinas Moutai bringt die chinesische Spirituosenkultur auf die Weltbühne

HAIKOU, China--(BUSINESS WIRE)--Chinas führende Spirituosenmarke Moutai begeisterte das Publikum mit einer beeindruckenden Ausstellung, die ihre globale Reise und den Reichtum der chinesischen Spirituosenkultur auf der kürzlich zu Ende gegangenen 5. China International Consumer Products Expo (CICPE) oder Hainan Expo 2025 hervorhob. Die fünftägige Veranstaltung fand in Haikou, der Hauptstadt der südchinesischen Provinz Hainan, statt und hieß mehr als 1.700 Unternehmen und 4.200 Verbrauchermarken...

WEF 2025: Kweichow Moutai präsentiert ESG-Erkenntnisse eines chinesischen Unternehmens

DAVOS, Schweiz--(BUSINESS WIRE)--Wang Li, General Manager der Kweichow Moutai Group, Chinas führendem Spirituosenunternehmen, wurde eingeladen, an der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) 2025 teilzunehmen, die vor Kurzem offiziell eröffnet wurde. Dort stellte sie Moutais Lösungen zu Themen wie ESG-Praktiken sowie grüne und kohlenstoffarme Entwicklung vor. Beim Davos-Tencent Finance Vision Dinner 2025 erläuterte Wang die ESG-Entwicklung basierend auf den Praktiken von Moutai. Sie erklär...

Moutais globales Markenkulturevent endet in Italien

ROM--(BUSINESS WIRE)--Das von der Kweichow Moutai Group veranstaltete globale Markenkulturevent 2024 endete kürzlich erfolgreich in Italien. Durch die Nutzung von Spirituosen als kulturelle Brücke zwischen Ost und West ebnete die Veranstaltung chinesischen Marken, wie der Kweichow Moutai Group, neue Wege und setzte Meilensteine für ihre globale Reichweite. Sie förderte auch den tieferen kulturellen Austausch und das gegenseitige Verständnis zwischen China und Italien. Im Rahmen der Veranstaltun...
Back to Newsroom