Ocean Capital anuncia la rescisión del acuerdo de confidencialidad con Tax-Free Fixed Income Fund IV

Las negociaciones concluyeron sin acuerdo

SAN JUAN, Puerto Rico--(BUSINESS WIRE)--Ocean Capital LLC (colectivamente con sus afiliados, “Ocean Capital” o “nosotros”), un importante accionista de varios fondos de bonos de capital fijo de Puerto Rico que son o han sido gestionados o cogestionados por UBS Asset Managers of Puerto Rico, anuncia que ha rescindido su acuerdo de confidencialidad (el “NDA”, por sus siglas en inglés) con Tax-Free Fixed Income Fund IV for Puerto Rico Residents, Inc. (el “Fondo”) con efecto a partir del 6 de noviembre de 2025.

Dicho NDA se había firmado para facilitar las conversaciones sobre una posible cooperación entre Ocean Capital y el Fondo. Durante las conversaciones, los representantes del Fondo dejaron claro a Ocean Capital que el consejo de administración del Fondo consideraba que lo más conveniente para los accionistas del Fondo era proporcionar liquidez y eliminar el descuento sobre el valor neto patrimonial al que se negociaban en ese momento sus acciones. Además, dichos representantes reconocieron que la conversión del Fondo a una estructura abierta podría ser una opción potencial para alcanzar estos objetivos.

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PARTICIPANTES

A los accionistas de Tax-Free Fixed Income Fund for Puerto Rico Residents, Inc., Tax-Free Fixed Income Fund II for Puerto Rico Residents, Inc. (en relación con su Asamblea Anual de 2022 y su Asamblea Anual de 2024), Tax-Free Fixed Income Fund III for Puerto Rico Residents, Inc., Tax-Free Fixed Income Fund IV for Puerto Rico Residents, Inc., Tax-Free Fixed Income Fund V for Puerto Rico Residents, Inc. (con respecto a su Asamblea Anual de 2024):

Ocean Capital y los demás participantes en cada solicitud (colectivamente, los “Participantes”) han presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) una declaración de representación definitiva y el formulario de tarjeta AZUL de delegación de voto que la acompaña, que se utilizarán en relación con la solicitud de poderes a los accionistas de cada Fondo cotizado para su(s) próxima(s) junta(s) anual(es) de accionistas respectiva(s). Se aconseja a todos los accionistas de cada Fondo que lean la declaración de representación definitiva, cualquier modificación o suplemento de la misma y demás documentos relacionados con la solicitud aplicable de delegaciones de voto por parte de los Participantes, ya que contienen información importante, incluida información adicional relativa a los Participantes y sus intereses directos o indirectos, por tenencia de valores o de otro modo. Los accionistas pueden obtener gratuitamente la declaración de representación definitiva aplicable y la tarjeta AZUL de delegación de voto adjunta, cualquier modificación o suplemento de la declaración de representación definitiva y otros documentos pertinentes presentados por los participantes a la SEC en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Sodali & Co
Mike Verrechia / Bill Dooley, 800-662-5200
ocean@investor.sodali.com

Longacre Square Partners
Ashley Areopagita
aareopagita@longacresquare.com

Ocean Capital LLC

