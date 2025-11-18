Convatec wählt LTIMindtree für strategische, KI-gestützte SAP S/4HANA-Transformation

LONDON & MUMBAI, Indien--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Technologieberatungs- und Digital-Lösungsunternehmen, hat bekannt gegeben, dass es von Convatec, einem weltweit führenden Unternehmen für medizinische Produkte und Technologien, als strategischer Partner für die Implementierung von SAPs Digital Core – S/4HANA ausgewählt wurde. Im Rahmen dieses Auftrags wird LTIMindtree Convatec bei der Implementierung von SAP Digital Core – S/4HANA in allen Geschäftsbereichen von Convatec unterstützen.

LTIMindtree wird die SAP S/4HANA-Landschaft von Convatec aktualisieren, Geschäftsprozesse optimieren und intelligente, KI-gestützte digitale Abläufe ermöglichen. Die Implementierung wird die Ziele von Convatec hinsichtlich Prozessstandardisierung und betrieblicher Effizienz unterstützen und die Grundlage für die nächste Phase der strategischen Technologietransformation bilden.

„Wir freuen uns, LTIMindtree nach einem Wettbewerbsverfahren mit der Unterstützung unserer SAP S/4HANA-Transformation zu beauftragen. Wir freuen uns darauf, die Fähigkeiten von LTIMindtree zu nutzen, um unsere strategischen Pläne umzusetzen, die Effizienz zu steigern und das Wachstum zu unterstützen“, sagte Angie Goodwin, Chief Digital Information Officer bei Convatec.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Convatec bei der SAP-Transformation. Diese Partnerschaft unterstreicht unsere umfassende Expertise bei der Implementierung von S/4HANA. Mit unserem KI-gestützten Ansatz und unserer innovationsorientierten Umsetzung sind wir bestrebt, Convatec dabei zu unterstützen, seine Wachstumsziele zu erreichen“, sagte Srini Rao, EVP and Chief Business Officer - Europa bei LTIMindtree.

LTIMindtree wird sein umfassendes Fachwissen im Bereich SAP S/4HANA und seine fundierten Branchenkenntnisse nutzen, um Convatec dabei zu unterstützen, das Potenzial der Plattform voll auszuschöpfen und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Über LTIMindtree:

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und Digital-Lösungsunternehmen, das mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammenarbeitet, um Geschäftsmodelle neu zu gestalten, Innovationen zu beschleunigen und KI-zentriertes Wachstum voranzutreiben. Mehr als 700 Kunden weltweit vertrauen auf uns. Wir nutzen fortschrittliche Technologien, um operative Exzellenz, ein verbessertes Kundenerlebnis und langfristige Wertschöpfung zu ermöglichen. Mit mehr als 86.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachkräften in über 40 Ländern widmet sich LTIMindtree – ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group – der Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen und der Umsetzung von Transformationen in großem Maßstab. Weitere Informationen finden Sie unter www.ltimindtree.com.

Über Convatec:

Wegweisende, vertrauenswürdige medizinische Lösungen zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen: Convatec ist ein globales Unternehmen für medizinische Produkte und Technologien, das sich auf Lösungen für die Behandlung chronischer Erkrankungen konzentriert und eine führende Position in den Bereichen Wundversorgung, Stomaversorgung, Kontinenzversorgung und Infusionsversorgung einnimmt. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitern bieten wir Produkte und Dienstleistungen in rund 90 Ländern an, vereint durch das Versprechen, uns stets fürsorglich zu kümmern. Unsere Lösungen bieten eine Reihe von Vorteilen, von der Infektionsprävention über die Behandlung schwer heilender Wunden, gefährdeter Haut und ulzerierten Gewebes bis hin zur Unterstützung bei schwächenden Erkrankungen, verbesserten Patientenergebnissen und reduzierten Pflegekosten. Der Umsatz von Convatec belief sich 2024 auf über 2 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist im FTSE 100 Index (LSE:CTEC) gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.convatecgroup.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.