Convatec choisit LTIMindtree pour sa transformation stratégique SAP S/4HANA basée sur l’IA

LONDRES et MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé avoir été choisie comme partenaire stratégique par Convatec, une société mondiale leader dans le domaine des produits et technologies médicaux, pour la mise en œuvre du Digital Core – S/4HANA de SAP. Dans le cadre de cet engagement, LTIMindtree aidera Convatec à mettre en œuvre le Digital Core – S/4HANA de SAP dans l’ensemble de ses activités commerciales.

LTIMindtree actualisera l’environnement SAP S/4HANA de Convatec, harmonisera les processus commerciaux et permettra des opérations numériques intelligentes basées sur l’IA. Ce déploiement soutiendra les objectifs de Convatec en matière de standardisation des processus et d’efficacité opérationnelle, jetant ainsi les bases de sa prochaine phase de transformation technologique stratégique.

« Nous sommes ravis d’avoir choisi LTIMindtree, à l’issue d’un processus concurrentiel, pour soutenir notre transformation SAP S/4HANA. Nous sommes impatients de tirer parti des capacités de LTIMindtree pour mettre en œuvre nos plans stratégiques, améliorer notre efficacité et soutenir notre croissance », déclare Angie Goodwin, directrice de l’information numérique chez Convatec.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Convatec dans le cadre de sa transformation SAP. Ce partenariat met en avant notre expertise approfondie dans les mises en œuvre S/4HANA. Grâce à notre approche basée sur l’IA et à notre approche axée sur l’innovation, nous nous engageons à aider Convatec à réaliser ses ambitions de croissance », déclare Srini Rao, vice-président exécutif et directeur commercial Europe chez LTIMindtree.

LTIMindtree mettra à profit son expertise complète en matière de SAP S/4HANA et sa connaissance approfondie du secteur pour aider Convatec à maximiser le potentiel de la plateforme et à obtenir des résultats commerciaux mesurables.

À propos de LTIMindtree :

LTIMindtree est une société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui s’associe à des entreprises de tous les secteurs pour repenser les modèles commerciaux, accélérer l’innovation et stimuler la croissance centrée sur l’IA. Reconnue par plus de 700 clients à travers le monde, notre société utilise des technologies de pointe pour permettre l’excellence opérationnelle, améliorer l’expérience client et créer de la valeur à long terme. Avec plus de 86 000 professionnels talentueux et entreprenants répartis dans plus de 40 pays, LTIMindtree, une société du groupe Larsen & Toubro, se consacre à la résolution de défis commerciaux complexes et à la mise en œuvre de transformations à grande échelle. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ltimindtree.com.

À propos de Convatec :

Des solutions médicales pionnières et fiables pour améliorer la vie de ceux que nous touchons : Convatec est une entreprise mondiale de produits et technologies médicaux, spécialisée dans les solutions pour la gestion des maladies chroniques, avec des positions de leader dans les domaines des soins avancés des plaies, des soins des stomies, des soins de continence et des soins de perfusion. Avec plus de 10 000 collaborateurs, nous fournissons des produits et des services dans environ 90 pays, unis par la promesse d’être toujours à l’écoute. Nos solutions offrent de nombreux avantages, allant de la prévention des infections, du traitement des plaies difficiles à cicatriser, des peaux à risque et des tissus ulcérés, au soutien des affections débilitantes, à l’amélioration des résultats pour les patients et à la réduction des coûts de soins. En 2024, le chiffre d’affaires de Convatec a dépassé les 2 milliards de dollars. La société fait partie de l’indice FTSE 100 (LSE : CTEC). Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.convatecgroup.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.