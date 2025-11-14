TRU Simulation kondigt overeenkomst aan voor de levering van het Bell 505-vluchttrainingsapparaat aan de Koninklijke Jordaanse Luchtmacht

TAMPA, Fla.--(BUSINESS WIRE)--TRU Simulation + Training Inc., een bedrijf van Textron Inc. (NYSE:TXT) en dochteronderneming van Bell Textron Inc., heeft vandaag de overeenkomst aangekondigd voor de levering van het Bell 505 Flight Training Device (FTD) aan de Royal Jordanian Air Force (RJAF). De koopovereenkomst met de RJAF omvat de levering van het vliegtuig, compleet met een vluchttrainingsapparaat en een uitgebreid computergebaseerd trainingspakket ter ondersteuning van basis- en gevorderde vliegopleidingen voor helikopters aan het King Hussein Air College in Mafraq, Jordanië. Deze mijlpaal volgt op de recente levering van 10 Bell 505-helikopters aan de RJAF.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.