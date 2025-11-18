Premierminister beaufsichtigt Unterzeichnung von 55 Abkommen zur Förderung der Offshoring-Branche in Ägypten

KAIRO--(BUSINESS WIRE)--Unter der Schirmherrschaft von S.E. Dr. Mostafa Madbouly, Premierminister von Ägypten, gab die Information Technology Industry Development Agency (ITIDA) die Unterzeichnung von 55 strategischen Vereinbarungen mit führenden multinationalen und lokalen Technologieunternehmen im Bereich Offshoring und IT-gestützte Dienstleistungen bekannt, darunter Teleperformance, Accenture, Deloitte, VOIS, Luxoft, RSA und Capgemini. An der Zeremonie nahmen S.E. Dr. Mostafa Madbouly und Dr. Amr Talaat, Minister für Kommunikation und Informationstechnologie, sowie hochrangige Vertreter teil, wodurch die wachsende Rolle Ägyptens als Drehscheibe für globale Unternehmensdienstleistungen, unterstützt durch qualifizierte Fachkräfte, eine robuste Infrastruktur und Wettbewerbsfähigkeit bei den Kosten, hervorgehoben wurde.

Diese Partnerschaften werden Tausende von hochwertigen Arbeitsplätzen für ägyptische Jugendliche in den Bereichen Business Process Outsourcing (BPO), IT, Ingenieurwesen und fortschrittliche Technologiedienstleistungen schaffen. Im Einklang mit der Strategie der ITIDA, die Offshoring-Präsenz Ägyptens zu stärken, unterstützen diese Vereinbarungen die Vision der Regierung einer wissensbasierten digitalen Wirtschaft und positionieren Ägypten als vertrauenswürdigen Knotenpunkt für hochwertige digitale Dienstleistungen.

Dr. Amr Talaat, Minister für Kommunikation und Informationstechnologie, kommentierte die Unterzeichnungen wie folgt: „Ägypten hat sich dank seiner strategischen Vision, seiner starken Infrastruktur und seiner qualifizierten, jungen Arbeitskräfte schnell zu einem führenden Zentrum für Technologie und digitale Dienstleistungen entwickelt. Unser Erfolg basiert auf RISE: Zuverlässige Talente mit über 760.000 Absolventen pro Jahr, darunter 50.000 IKT-Spezialisten; Infrastrukturbereitschaft; strategische Nähe und eine effiziente Kostenstruktur. Auf dem diesjährigen Global Offshoring Summit expandieren 55 internationale Unternehmen in Ägypten und schaffen in den nächsten drei Jahren über 70.000 Arbeitsplätze, was das globale Vertrauen in Ägypten als zuverlässigen Partner widerspiegelt.“

Eng. Ahmed Elzaher, CEO von ITIDA, erklärte: „Die Unterzeichnung von 55 Vereinbarungen mit führenden globalen und lokalen Akteuren ist ein Meilenstein für die digitale Wirtschaft Ägyptens. Drei Jahre nach dem Start der Offshoring-Strategie sind wir unseren Partnern dankbar, dass sie hier globale Lieferzentren eingerichtet oder erweitert haben – ihr Erfolg ist unser Erfolg. Mit Ägyptens reichhaltigem Talentpool sind wir zuversichtlich, unser volles Potenzial auszuschöpfen.“

Ägypten feiert diese Partnerschaften, deren Auswirkungen auf die Wirtschaft erheblich sind. Diese Vereinbarungen spiegeln das starke Vertrauen großer Unternehmen wider und stärken Ägyptens Position als führender Offshoring-Standort, der gut auf die Anforderungen des globalen Marktes vorbereitet ist.

*Quelle: AETOSWire

