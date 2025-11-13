Andersen Consulting amplia oferta de transformação digital com a Criticalcase

SAN FRANCISCO (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting fortalece suas capacidades por meio de um acordo de colaboração com a Criticalcase, empresa europeia especializada em infraestrutura na nuvem, cibersegurança e serviços de TI gerenciados.

Fundada em 1999 e com sede na Itália, a Criticalcase se destacou no setor de computação na nuvem pelo projeto e manutenção de infraestruturas complexas voltadas a empresas de médio e grande porte. Com soluções personalizadas, a companhia oferece um portfólio abrangente de serviços, incluindo segurança, monitoramento 24/7, e gestão de sistemas – garantindo confiabilidade, desempenho otimizado e proteção até o nível do sistema operacional.

“Nossa missão sempre foi guiar os clientes em meio a desafios tecnológicos complexos com uma abordagem estratégica e prática”, afirmou Luca Nunno, CEO da Criticalcase. “A colaboração com a Andersen Consulting nos permite levar nossa expertise a um público global mais amplo e gerar valor por meio da inovação e da excelência digital.”

“A Criticalcase é especialista em transformar complexidade em arquitetura simplificada”, declarou Mark L. Vorsatz, presidente mundial e CEO da Andersen. “Esse tipo de pensamento modular e precisão na execução está totalmente alinhado ao nosso objetivo de criar ambientes ágeis, seguros e escaláveis para clientes em todas as etapas de crescimento.”

