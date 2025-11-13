-

Andersen Consulting amplia oferta de transformação digital com a Criticalcase

SAN FRANCISCO (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting fortalece suas capacidades por meio de um acordo de colaboração com a Criticalcase, empresa europeia especializada em infraestrutura na nuvem, cibersegurança e serviços de TI gerenciados.

Fundada em 1999 e com sede na Itália, a Criticalcase se destacou no setor de computação na nuvem pelo projeto e manutenção de infraestruturas complexas voltadas a empresas de médio e grande porte. Com soluções personalizadas, a companhia oferece um portfólio abrangente de serviços, incluindo segurança, monitoramento 24/7, e gestão de sistemas – garantindo confiabilidade, desempenho otimizado e proteção até o nível do sistema operacional.

“Nossa missão sempre foi guiar os clientes em meio a desafios tecnológicos complexos com uma abordagem estratégica e prática”, afirmou Luca Nunno, CEO da Criticalcase. “A colaboração com a Andersen Consulting nos permite levar nossa expertise a um público global mais amplo e gerar valor por meio da inovação e da excelência digital.”

“A Criticalcase é especialista em transformar complexidade em arquitetura simplificada”, declarou Mark L. Vorsatz, presidente mundial e CEO da Andersen. “Esse tipo de pensamento modular e precisão na execução está totalmente alinhado ao nosso objetivo de criar ambientes ágeis, seguros e escaláveis para clientes em todas as etapas de crescimento.”

A Andersen Consulting é uma prática mundial de consultoria que oferece um conjunto completo de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação em IA, além de soluções em capital humano. A Andersen Consulting integra o modelo de serviços multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria, tributação, serviços jurídicos, avaliação, mobilidade global e assessoria de classe mundial em uma plataforma global com mais de 44 mil profissionais e presença em mais de 600 localidades por meio de suas firmas-membro e firmas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que fornece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e colaboradoras no mundo todo.

