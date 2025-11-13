IQM推出全新量子電腦產品線Halocene，專攻錯誤更正領域

芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 超導量子電腦全球領導者IQM Quantum Computers今日宣布推出名為IQM Halocene的全新產品線。這一新產品線以開放式模組化本地部署量子電腦為基礎打造，專為量子錯誤更正研究設計，代表向下一代量子電腦邁出重要一步。

IQM Halocene首發機型為具備先進錯誤更正功能的150量子位元量子電腦。該系統能協助使用者提升錯誤更正能力、推進錯誤更正研究，並借助邏輯量子位元創造智慧財產權。此外，Halocene產品線還支援運行雜訊中等規模(NISQ)演算法，以及開發誤差緩解技術。

IQM Quantum Computers共同執行長Jan Goetz表示：「Halocene是與合作夥伴和客戶共同開發技術架構的成果，我們正攜手建構蓬勃發展的量子生態系統。此次發表將塑造錯誤更正量子運算的下一個尖端領域，把研究轉化為推動產業創新和經濟成長的技術。我們的目標是為使用者提供一流的效能和系統級控制能力，協助解決複雜問題。」

這款150量子位元系統將於2026年底實現商業交付。未來，IQM Halocene還將推出量子位元數突破1000的產品型號。這一發表計畫與公司的宏偉路線圖保持一致，該路線圖明確了量子錯誤更正示範系統的主要里程碑，以及到2030年實現容錯量子運算的發展路徑。

隨著此次發表，公司正邁向容錯系統研發領域，為使用者提供量子錯誤更正相關能力。Halocene系統以IQM現有的Radiance產品線為基礎打造，後者專為支援NISQ量子運算而設計。首發150量子位元Halocene將搭載IQM Crystal量子處理單元(QPU)，目標是實現99.7%的實體雙量子位元閘保真度，並具備更多錯誤更正功能。

新增的錯誤更正功能將升級系統軟硬體，支援展開最多5個邏輯量子位元的相關研究，以及柯利弗德門的實現。此外，該系統還包含開放式透明量子錯誤更正架構、模組化解碼器設計，且支援NVIDIA NVQLink技術。

這一新產品線可望鞏固IQM在全球商用量子電腦市場的領先地位。負責公司業務營運的IQM共同執行長Mikko Välimäki表示：「IQM Halocene是我們對市場需求的回應——市場需要大型、具備錯誤更正功能的下一代量子電腦，從而為整個量子生態系統賦能。我們已準備好在全球生產和提供IQM Halocene本地部署系統，首批安裝將於2026年底啟動。」

IQM與客戶展開共同研發合作，這一協作模式讓公司區別于競爭對手，其在全球系統交付方面擁有卓越的業績記錄，並圍繞這些系統培育了具備商業活力的量子生態系統。

關於IQM Quantum Computers：

IQM是超導量子電腦領域的全球領導者。IQM提供本地全堆疊量子電腦以及一個可存取其電腦的雲端平台。IQM的客戶包括首屈一指的高效能運算中心、研究實驗室、大學和企業，它們擁有IQM軟體和硬體的完全存取權限。IQM擁有300多名員工，總部位於芬蘭，在法國、德國、義大利、日本、波蘭、西班牙、新加坡、韓國和美國等世界各地設有分支機搆。如欲瞭解更多資訊，請造訪：meetiqm.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。