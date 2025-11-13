360Learning integreert met Workday Learning om leerervaringen binnen ondernemingen te transformeren

NEW YORK & PARIJS & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--360Learning, het AI-aangedreven platform voor collaboratief leren waarmee organisaties hun medewerkers intern kunnen bijscholen, kondigt aan dat het zijn Learning Experience Platform (LXP) met het leerplatform van Workday integreert. Door deze integratie stelt 360Learning ondernemingen in staat om AI-aangedreven academies voor collaboratief leren op te zetten en alle leerlingen tijdig bij te scholen.

Klanten van Workday Learning kunnen nu gebruikmaken van interne materiedeskundigen om binnen enkele minuten impactvolle trainingen te creëren met behulp van de AI-aangedreven auteurstools van 360Learning – een proces dat voorheen maanden in beslag nam.

Benjamin Marchal, CEO bij 360Learning, zegt: "Dit partnerschap ondersteunt de groei van carrières en bedrijven, waardoor leerteams programma's kunnen ontwikkelen die aansluiten bij het tempo van het hedendaagse bedrijfsleven. Door interne experts te voorzien van AI-aangedreven auteurstools en mogelijkheden voor collaboratief leren, kunnen organisaties hun eigen kennis behouden en verspreiden om zo het rendement van hun investeringen in leren en ontwikkeling te vergroten."

