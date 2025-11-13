QAD | Redzone et AWS mettent l’IA agentique à la portée des entreprises manufacturières de taille moyenne avec le lancement de Champion AI

MIAMI et DALLAS--(BUSINESS WIRE)--QAD Inc., l’entreprise qui transforme la fabrication et les chaînes d’approvisionnement grâce à des solutions intelligentes et adaptatives, et Amazon Web Services (AWS), le fournisseur de cloud le plus largement adopté au monde, ont annoncé aujourd’hui une collaboration stratégique élargie. Ensemble, les deux entreprises apportent l’IA agentique au secteur manufacturier de taille moyenne grâce à QAD Champion AI, une plateforme révolutionnaire basée sur l’infrastructure cloud et les capacités d’IA d’AWS.

QAD | Redzone et AWS aideront les fabricants à se moderniser plus rapidement, à augmenter leur productivité et à réduire leur coût total de possession, tout en garantissant la sécurité et l’évolutivité requises pour les opérations industrielles.

L’IA agentique pour les équipes de première ligne

Jusqu’à présent, les fabricants de taille moyenne avaient du mal à tirer parti des avantages de l’IA d’entreprise en raison des systèmes hérités, des risques cybernétiques et d’un retour sur investissement incertain. Champion AI change la donne en démocratisant l’accès à l’IA agentique qui fonctionne avec les équipes de fabrication de première ligne, et non autour d’elles.

S’appuyant sur AWS et tirant parti des capacités d’IA et d’analyse, notamment Amazon Bedrock AgentCore et Amazon SageMaker, Champion AI offre une automatisation intelligente, des informations prédictives et une aide à la décision en temps réel directement dans les flux de travail de fabrication, ce qui permet des gains de productivité mesurables, une réduction des temps d’arrêt et une accélération du retour sur investissement.

Accélérer l’innovation grâce à la modernisation du cloud

Dans le cadre de cette collaboration, QAD | Redzone transfère ses charges de travail informatiques mondiales et ses plateformes internes vers AWS. Cette migration permettra de créer une base moderne et native du cloud pour la plateforme de fabrication de QAD, ce qui permettra de fournir plus rapidement de nouvelles fonctionnalités, d’améliorer la fiabilité et d’offrir une évolutivité transparente aux clients du monde entier.

« La véritable avancée dans le domaine de l’IA appliquée à la fabrication n’est pas la technologie, mais l’accessibilité », déclare Sanjay Brahmawar, directeur général de QAD | Redzone. « Avec AWS, nous rendons l’IA agentique accessible à tous les fabricants, et pas seulement aux plus grands. Champion AI aide les entreprises de taille moyenne à évoluer plus rapidement, à augmenter leur productivité et à réduire leur coût total de possession, tout en donnant plus de moyens aux personnes en première ligne. »

Un impact industriel mesurable

Grâce à cette collaboration, les fabricants bénéficient des avantages suivants :

Accélération du retour sur investissement : déploiement de solutions basées sur l’IA en quelques semaines, et non en plusieurs mois

Augmentation de la productivité : autonomisation des travailleurs de première ligne grâce à des informations en temps réel et à l’automatisation

Réduction du coût total de possession : optimisation de l’infrastructure et réduction des frais de maintenance

Amélioration de la cyber-résilience : élimination des vulnérabilités des systèmes existants

Innovation continue : accès à des couches intelligentes de fabrication en constante évolution, optimisées par AWS

Un plan d’action pour se préparer à l’IA

Les fabricants peuvent entamer leur processus de modernisation grâce au QAD Champion Benchmark, une évaluation rapide qui analyse leur niveau de préparation à l’IA, compare leurs performances à celles de leurs pairs et identifie les opportunités de productivité. Les participants qualifiés peuvent également accéder au programme QAD-AWS AI Modernization Incentive, conçu pour minimiser les risques tout en accélérant le retour sur investissement.

« La clé pour faire passer l’IA agentique du stade de la preuve de concept à celui de la production est la capacité à intégrer vos données uniques dans les flux de travail », déclare Matt Garman, directeur général d’AWS. « Notre partenariat avec QAD permet de concrétiser cette vision en mettant à disposition une IA agentique que les fabricants de taille moyenne peuvent intégrer en toute sécurité à leurs données. Grâce à AWS et à Champion AI, nos clients communs peuvent gagner en productivité, innover plus rapidement et être compétitifs à l’échelle mondiale. »

À propos d’AWS

Depuis 2006, Amazon Web Services est la plateforme cloud la plus complète et la plus largement adoptée au monde. Avec plus de 240 services dans les domaines du calcul, du stockage, des bases de données, de l’analyse, de l’IA et de l’IoT, AWS permet à des millions de clients, y compris les plus grandes entreprises et les startups à la croissance la plus rapide, d’innover plus rapidement et d’opérer de manière plus sécurisée à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur aws.amazon.com.

À propos de QAD | Redzone

QAD | Redzone redéfinit la fabrication et les chaînes d’approvisionnement grâce à sa plateforme intelligente et adaptative qui relie les personnes, les processus et les données au sein d’un seul et même système d’action. Grâce à ses trois piliers fondamentaux, à savoir Redzone (autonomisation des équipes de première ligne), Adaptive Applications (l’épine dorsale intelligente) et Champion AI (IA agentique pour la fabrication), QAD aide les fabricants à fonctionner à un rythme champion, en atteignant une productivité, une résilience et une croissance mesurables en seulement 90 jours. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.qad.com ou appelez le +1 805-566-6100. Retrouvez-nous sur LinkedIn, X, Facebook et Instagram.

