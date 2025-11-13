PPG en FIRE-OFF lanceren programma voor recycling van verpakkingen in Nederland

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--PPG (NYSE: PPG) heeft vandaag bekendgemaakt dat het merk SIGMA COATINGS™ van PPG een samenwerking is aangegaan met afvallogistiekbedrijf FIRE-OFF en verpakkingsfabrikant Dijkstra Plastics. Hiermee wil het Sigma EcoCollect lanceren, een landelijk initiatief in Nederland waarmee professionele schilders vrijwillig plastic en metalen verpakkingen van zowel Sigma Coatings als concurrerende producten kunnen inleveren voor recycling.

Het Sigma EcoCollect-initiatief zal PPG helpen om zijn ambitie te verwezenlijken om de hoeveelheid gerecycled plastic en metaal (PCR) in zijn verpakkingen te verhogen. Professionele schilders kunnen gebruikte, leeggeschraapte verpakkingen terugbrengen naar meer dan 90 verkooppunten van Sigma Coatings. Ze worden daar ingezameld en hergebruikt voor nieuwe Sigma Coatings-verpakkingen, waardoor een gesloten recyclingsysteem ontstaat.

Een pilotproject uit september 2024 wees uit dat het initiatief gesprekken over duurzaamheid met klanten stimuleerde. Dit resulteerde in een toenemende hoeveelheid teruggebrachte verpakkingen gedurende de periode van het proefproject. Op basis van dit succes zal het Sigma EcoCollect-initiatief worden uitgebreid naar 32 PPG Sigma Service Centers-winkels en 61 Sigma Coatings-groothandels. Hierbij beheert FIRE-OFF de logistiek en is Dijkstra Plastics verantwoordelijk voor de materiaalverwerking.

Het initiatief sluit aan bij het TOMORROW INCLUDED®-concept van PPG, met als doel de focus te leggen op de duurzaamheidsvoordelen van veel van zijn architecturale producten en de duurzaamheidsambities van klanten te ondersteunen.

“Dit programma is een krachtige stap in de richting van circulariteit”, aldus Petra Bijma, PPG-brandmanager, B2B Sigma Coatings Benelux, Architectural Coatings. “Het sluit aan bij de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen van PPG, waaronder het verminderen van scope 3-emissies, het vergroten van het gebruik van gerecyclede materialen in verpakkingen en het beperken van afval. Onze klanten zijn op zoek naar manieren om hun impact op het milieu te verminderen. Dit initiatief ondersteunt niet alleen hun doelstellingen, maar versterkt ook het leiderschap van PPG op het gebied van duurzame innovatie.”

Het nieuwste duurzaamheidsverslag van PPG laat zien dat het bedrijf vooruitgang blijft boeken bij het behalen van zijn duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030, zoals het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in zijn eigen activiteiten en waardeketen en het blijven verbeteren van de verkoop van duurzame producten, gedreven door de vraag van klanten.

