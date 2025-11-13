Boomi協助Mizuho Bank加速ISO 20022法規遵從並簡化支付流程

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 人工智慧驅動自動化的領導者Boomi今日宣布，Mizuho Bank已部署Boomi Enterprise Platform，以加速其在亞太地區的ISO 20022法遵流程並簡化支付基礎設施。

該專案實現了無縫客戶註冊、簡化支付指示和面向未來的可擴展性，同時保護客戶免受監管變更帶來的複雜性影響。

Mizuho Bank隸屬於Mizuho Financial Group，該集團是全球最大的金融機構之一，業務涵蓋企業、零售和投資銀行。隨著金融服務業從傳統的SWIFT MT報文過渡到ISO 20022，該銀行意識到這是一個契機：不僅要滿足法遵要求，更要將變革作為推動力，以提升客戶收益。

Mizuho Bank區域資訊長Andy Nam表示：「我們意識到ISO 20022標準的過渡可能會影響客戶的日常營運。與其將這種複雜性轉嫁給他們，我們決定自己承擔責任。該專案讓客戶能夠繼續使用他們熟悉的格式，而我們會在後台默默地完成轉換工作。這種便捷性需要強大的後端技術支援。」

Mizuho沒有要求客戶升級自身系統以跟上標準，而是選擇完全消除技術負擔，投資開發了一個自助服務入口，該入口可以兼容任何新舊格式，並自動處理轉換和驗證。

在Boomi的協助下，Mizuho以一個統一的介面取代了亞太地區各分支機構中原本複雜、分散的文件轉換工具。透過這個基於Web的入口，客戶現在可以使用傳統格式和ISO 20022格式上傳或手動輸入付款指示。Boomi的低程式碼平台負責管理每條指令的轉換、驗證和安全交付，從而顯著簡化了客戶註冊流程並最大限度地降低了營運成本。

新平台使Mizuho能夠將客戶註冊時間從數月大幅縮短至數週，同時還提高了獲客效率並降低了服務成本。該解決方案已在亞太地區的主要市場上線，目前正在該銀行更廣泛的亞太業務範圍內推廣。

Andy補充道：「在短時間內完成專案上線固然是重大的勝利，但真正的成就在於它所創造的可能性。我們構建了一個可擴展的基礎架構，不僅滿足當前的法遵需求，還能適應下一波數位化銀行轉型浪潮。」

該專案已成為數位化基礎設施如何在快速變化的監管環境下實現敏捷性、創新和更佳客戶體驗的典範。Mizuho目前正著眼於在此成功的基礎上，進一步提升其數位化能力，以滿足該地區更廣泛的企業客戶需求。

Boomi亞太及日本技術長David Irecki表示：「支付現代化並非孤立進行，而是需要協調新舊系統，確保關鍵業務不受影響。Mizuho Bank的做法兼顧法遵與客戶至上理念。他們將ISO 20022融入靈活的整合策略，從而確保了未來營運的穩健性，並開闢了大規模創新的新途徑。」

關於 Boomi

身為AI驅動自動化領域的領導者，Boomi協助全球組織實現萬物互聯、流程自動化並加快取得成果。Boomi Enterprise Platform（包括Boomi Agentstudio）將整合與自動化以及資料、API和AI代理管理統一到一個全面的解決方案中。Boomi得到了超過25,000家客戶的信任以及由800多家合作夥伴組成的網路的支援，正推動智慧自動化轉型，協助各種規模的企業實現規模化的敏捷性、效率和創新。如欲瞭解更多資訊，請造訪 boomi.com 。

©2025 Boomi，LP。 Boomi、“Boomi”標誌、“B”標誌和Boomiverse是Boomi，LP或其子公司或附屬公司在美國和其他國家的注冊商標。 保留所有權利。 其他名稱或標記可能是其各自所有者的商標。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。