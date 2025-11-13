Andersen Consulting amplía su oferta de transformación digital con Criticalcase

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting refuerza sus capacidades por medio de un acuerdo de colaboración con Criticalcase, una empresa europea especializada en infraestructura en la nube, ciberseguridad y servicios de TI gestionados.

Fundada en 1999 y con sede en Italia, Criticalcase se ha distinguido en el sector de la nube por diseñar y mantener infraestructuras complejas para medianas y grandes empresas. Mediante soluciones personalizadas, la compañía ofrece una completa gama de servicios que incluyen seguridad, monitorización continua (24/7) y gestión de sistemas, garantizando fiabilidad, rendimiento óptimo y protección hasta el nivel del sistema operativo.

“Nuestra misión siempre ha sido guiar a nuestros clientes en complejos desafíos tecnológicos con un enfoque estratégico y práctico“, afirmó Luca Nunno, CEO de Criticalcase. “La colaboración con Andersen Consulting nos permite llevar nuestra experiencia a un público global más amplio y crear valor a través de la innovación y la excelencia digital“.

“Criticalcase destaca por su capacidad para transformar la complejidad en una arquitectura optimizada”, afirmó Mark L. Vorsatz, presidente y CEO global de Andersen. “Este enfoque modular y la precisión en la entrega se alinean con nuestro objetivo de crear entornos ágiles, seguros y escalables para clientes en cada etapa de crecimiento”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece una gama completa de servicios que abarcan estrategia corporativa, negocios, tecnología y transformación mediante IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, proporcionando servicios de consultoría, fiscalidad, jurídicos, de valoración, de movilidad global y de asesoramiento de primer nivel en una plataforma global con más de 44.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 600 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que proporciona soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.