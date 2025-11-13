Rwanda : TotalEnergies et DelAgua s’associent pour donner accès au clean cooking à 200 000 foyers

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a conclu un partenariat avec DelAgua afin de distribuer des foyers de cuisson améliorés à des centaines de milliers de Rwandais. Cette initiative soutient l'ambition du Rwanda d’offrir à tous l’accès au clean cooking d'ici 2030 et est en ligne avec l'ambition de TotalEnergies de fournir une énergie plus abordable, plus disponible, plus durable et accessible au plus grand nombre.

Grâce au financement de TotalEnergies, DelAgua fournira en un an 200 000 foyers de cuisson de haute performance pour le bénéfice de plus de 800 000 Rwandais vivant en zone rurale. Leur usage réduit les émissions de fumée nocives de 81% par rapport aux feux ouverts traditionnels et diminue la consommation de bois de 71%. Le projet devrait ainsi éviter l'émission de plus de 2,5 millions de tonnes d’équivalent CO 2 sur les 10 prochaines années.

Les bénéfices du clean cooking

Selon l’AIE, plus de 2,3 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès au clean cooking et cuisinent dans des foyers traditionnels utilisant du bois, du charbon de bois, du kérosène, du charbon et même des déchets animaux. Le clean cooking permet :

d’améliorer la santé des personnes avec une meilleure qualité de l’air, limitant les risques de complications respiratoires et de maladies cardiovasculaires.

de réduire les inégalités de genre en facilitant l’accès à l’éducation, à l’emploi ou à l’entreprenariat et in fine à l’autonomie financière des femmes. En effet, l’accès au clean cooking représente un gain de temps considérable pour les personnes qui peuvent passer jusqu’à 20 heures par semaine à ramasser du bois pour la cuisson.

de réduire les émissions de CO 2 et la déforestation. L’accès universel au clean cooking permettrait d’éviter l’émission de 1,5 gigatonne d’équivalent CO 2 d’ici 2030 (dont 900 millions de tonnes en Afrique), soit l’équivalent des émissions de CO 2 produites par le transport aérien et maritime en 2022 ou de la disparition de forêts d'une superficie équivalente à celle de l'Irlande chaque année.

Des crédits-carbone reconnus par l’Accord de Paris

Les crédits-carbones générés par le projet seront acquis par TotalEnergies. Ils seront certifiés dans un premier temps par l’organisme international VERRA, en attendant leur approbation sous l’article 6.4 du Mécanisme de Crédits de l’Accord de Paris dès que ce dernier sera opérationnel.

Après avoir donné la priorité à l'évitement et à la réduction des émissions, la Compagnie utilisera ces crédits à partir de 2030 pour la compensation volontaire d’une partie de ses émissions résiduelles directes de scope 1 et 2.

« TotalEnergies est fière de prendre part à ce projet au Rwanda qui doit permettre à plus de 800 000 personnes d’accéder au clean cooking illustrant la raison d’être de la Compagnie de fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. En développant l’accès à ces modes de cuisson plus durables, TotalEnergies ambitionne d’avoir un impact positif sur l’environnement et la santé des populations, tout en contribuant à réduire les inégalités de genre. Le clean cooking contribue au développement économique, social et humain de manière plus durable », a déclaré Arnaud Le Foll, Directeur New Business – Neutralité Carbone de TotalEnergies.

« Ce partenariat démontre ce qui peut être accompli lorsque l’innovation et la collaboration sont réunies. En combinant l’expérience éprouvée de DelAgua en matière d’impact à grande échelle avec l’engagement de TotalEnergies en faveur du développement durable, nous transformons des vies au Rwanda tout en établissant une nouvelle référence pour les projets carbone de haute qualité à l’échelle mondiale », a déclaré Euan McDougall, Président-directeur général de DelAgua.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

À propos de DelAgua

DelAgua est une entreprise sociale forte de plus de dix ans d'expérience dans la mise en œuvre de projets de développement carbone à grande échelle qui transforment la vie des ménages ruraux des pays les moins avancés d'Afrique. Le programme « Live Well » cible exclusivement les communautés rurales qui, autrement, ne pourraient pas se permettre la transition vers une cuisine propre. DelAgua travaille en partenariat avec les gouvernements hôtes et opère dans le cadre d'un protocole d'accord au Rwanda depuis son lancement en 2012.

