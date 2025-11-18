Le Premier ministre supervise la signature de 55 accords pour un développement majeur de l'industrie égyptienne de l'externalisation

LE CAIRE, Égypte--(BUSINESS WIRE)--Sous le patronage de S.E. le Dr Mostafa Madbouly, Premier ministre d'Égypte, l'Agence de développement de l'industrie des technologies de l'information (ITIDA) a annoncé la signature de 55 accords stratégiques avec des entreprises technologiques multinationales et locales de premier plan dans les domaines de l'externalisation et des services informatiques, notamment Teleperformance, Accenture, Deloitte, VOIS, Luxoft, RSA et Capgemini. La cérémonie s'est déroulée en présence de S.E. Le Dr Mostafa Madbouly et le Dr Amr Talaat, ministre des Communications et des Technologies de l'information, ont réuni de hauts représentants, soulignant le rôle croissant de l'Égypte en tant que plaque tournante des services aux entreprises mondiales, grâce à des talents qualifiés, des infrastructures robustes et une compétitivité en matière de coûts.

Ces partenariats créeront des milliers d'emplois hautement qualifiés pour les jeunes Égyptiens dans les secteurs de l'externalisation des processus métiers (BPO), des technologies de l'information, de l'ingénierie et des services technologiques de pointe. Conformément à la stratégie de l'ITIDA visant à renforcer la présence de l'Égypte dans le domaine de l'externalisation, ces accords soutiennent la vision du gouvernement d'une économie numérique fondée sur la connaissance et positionnent l'Égypte comme une plateforme de confiance pour les services numériques de haute qualité.

Commentant la signature de ces accords, le Dr Amr Talaat, ministre des Communications et des Technologies de l'information, a déclaré : « L'Égypte est rapidement devenue un pôle d'excellence pour les technologies et les services numériques, grâce à une vision stratégique, des infrastructures solides et une main-d'œuvre jeune et qualifiée. Notre succès repose sur trois piliers : un vivier de talents fiable, avec plus de 760 000 diplômés par an, dont 50 000 spécialistes des TIC ; des infrastructures prêtes ; une proximité stratégique ; et une structure de coûts efficace. Lors du Sommet mondial de l'externalisation de cette année, 55 entreprises internationales ont annoncé leur expansion en Égypte, créant plus de 70 000 emplois au cours des trois prochaines années, témoignant de la confiance internationale envers l'Égypte en tant que partenaire de confiance. »

L’ingénieur Ahmed Elzaher, PDG d’ITIDA, a déclaré : « La signature de 55 accords avec des acteurs majeurs, tant mondiaux que locaux, représente une étape importante pour l’économie numérique égyptienne. Trois ans après le lancement de la stratégie d’externalisation, nous sommes reconnaissants envers nos partenaires qui ont établi ou développé des centres de services internationaux en Égypte ; leur succès est le nôtre. Grâce à l’abondance de talents en Égypte, nous sommes confiants d’atteindre notre plein potentiel. »

Alors que l’Égypte célèbre ces partenariats, leur impact sur l’économie est considérable. Ces accords témoignent de la grande confiance des grandes entreprises et renforcent la position de l’Égypte comme destination d’externalisation de premier plan, parfaitement préparée à répondre aux exigences du marché mondial.

*Source: AETOSWire