IQM lance Halocene, une nouvelle gamme de produits informatiques quantiques destinés à la correction d'erreurs

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, leader mondial des ordinateurs quantiques supraconducteurs, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle gamme de produits baptisée IQM Halocene. Cette nouvelle gamme repose sur des ordinateurs quantiques ouverts et modulaires sur site, conçus pour la recherche sur la correction d'erreurs quantiques, ce qui représente un bond en avant vers la prochaine génération d'ordinateurs quantiques.

La première version d'IQM Halocene sera un ordinateur quantique de 150 qubits doté d'une fonctionnalité avancée de correction d'erreurs. Le système permettra aux utilisateurs d'améliorer leurs capacités de correction d'erreurs, de mener des recherches dans ce domaine et de créer de la propriété intellectuelle à l'aide de qubits logiques. De plus, la gamme de produits Halocene permettra l'exécution d'algorithmes NISQ (Noisy Intermediate Scale) et le développement de techniques d'atténuation des erreurs.

« Halocene est le résultat du développement conjoint de notre pile technologique avec nos partenaires et nos clients, alors que nous construisons ensemble un écosystème quantique florissant », a déclaré Jan Goetz, co-PDG d'IQM Quantum Computers. « Avec ce lancement, nous définissons la prochaine frontière de l'informatique quantique à correction d'erreurs, transformant la recherche en technologies qui stimuleront l'innovation industrielle et la croissance économique. Notre objectif est d'offrir à nos utilisateurs, les meilleures performances et le meilleur contrôle au niveau du système pour résoudre des problèmes complexes. »

Le système à 150 qubits sera commercialisé d'ici la fin de l'année 2026. À l'avenir, IQM Halocene commercialisera des produits dépassant les 1 000 qubits. Ce calendrier de lancement s'inscrit dans la feuille de route ambitieuse de l'entreprise, qui définit les étapes majeures des démonstrateurs de correction d'erreurs quantiques et la voie à suivre pour parvenir à un calcul quantique tolérant aux pannes d'ici 2030.

Avec cette annonce, l'entreprise s'oriente vers la construction de systèmes tolérants aux pannes, offrant un accès à la correction d'erreurs quantiques. Le système Halocene s'appuie sur la gamme de produits IQM Radiance, qui a été conçue pour alimenter le calcul quantique NISQ. Le Halocene initial de 150 qubits comprendra une unité de traitement quantique (QPU) IQM Crystal visant une fidélité physique de 99,7 % pour les portes à deux qubits et des fonctionnalités supplémentaires de correction d'erreurs.

Les nouvelles fonctionnalités de correction d'erreurs amélioreront le logiciel et le matériel du système, permettant ainsi la recherche sur jusqu'à cinq qubits logiques et la mise en œuvre de portes Clifford. De plus, le système comprend une pile de correction d'erreurs quantiques ouverte et transparente, une architecture de décodeur modulaire et la prise en charge de NVIDIA NVQLink.

La nouvelle gamme de produits devrait renforcer la position d'IQM en tant que leader commercial mondial sur le marché. « IQM Halocene est notre réponse à la demande du marché pour des ordinateurs quantiques de nouvelle génération, puissants et dotés d'un système de correction d'erreurs, capables de dynamiser l'ensemble des écosystèmes quantiques. Nous sommes prêts à construire et à livrer le système IQM Halocene sur site dans le monde entier, les premières installations devant débuter dès la fin de l'année 2026 », a déclaré Mikko Välimäki, co-PDG d'IQM en charge des fonctions commerciales de l'entreprise.

IQM propose des activités de recherche et développement conjointes avec ses clients. Cette approche collaborative distingue l'entreprise de ses concurrents grâce à son expérience dans la fourniture de systèmes à l'échelle mondiale et dans la promotion d'écosystèmes quantiques commercialement actifs autour d'eux.

À propos de IQM Quantum Computers :

IQM est un leader mondial dans le domaine des ordinateurs quantiques supraconducteurs. IQM fournit à la fois des ordinateurs quantiques complets sur site et une plateforme cloud permettant d'accéder à ses ordinateurs. Les clients d’IQM incluent les principaux centres de calcul de haute performance, des laboratoires de recherche, des universités et des entreprises ayant un accès complet aux logiciels et au matériel d’IQM. IQM compte plus de 300 employés, son siège social est situé en Finlande et elle est présente dans le monde entier, notamment en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Pologne, en Espagne, à Singapour, en Corée du Sud et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : meetiqm.com.

