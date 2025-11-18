埃及大力推動離岸外包產業：總理見證 55 項協議簽署

開羅--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在埃及總理 Dr. Mostafa Madbouly 閣下的主持下，資訊科技產業發展局（ITIDA）宣佈與多家國際及本地領先科技公司簽署55 項策略合作協議，涵蓋離岸外包及 IT 支援服務。參與簽約的企業包括 Teleperformance、Accenture、Deloitte、VOIS、Luxoft、RSA 及 Capgemini。簽約儀式由總理 Dr. Mostafa Madbouly 閣下及通訊與資訊科技部長 Dr. Amr Talaat 出席，多位高層代表共同見證，突顯出埃及憑藉其技能型人才、完善的基礎設施和成本競爭優勢，正日益成為全球商業服務的重要樞紐。

這些合作夥伴關係將為埃及年輕人創造數以千計的高價值就業機會，涵蓋業務流程外包（BPO）、資訊科技、工程及先進科技服務等領域。這些協議與 ITIDA 提升埃及離岸外包地位的策略一致，支援政府建設知識型數碼經濟的願景，並致力將埃及打造為值得信賴的高品質數碼服務中心。

在簽約儀式上，通訊及資訊科技部長 Dr. Amr Talaat 表示：「埃及已迅速成為科技及數碼服務領域的領先中心，這一成就歸功於明確的戰略願景、強大的基礎設施以及技術嫻熟的年輕人才。我們的成功建立在 RISE 基礎之上：可靠的人才（每年畢業生超過 76 萬名，其中包括 5 萬名資訊與通訊科技專業人才）；完善的基礎設施；戰略性地緣優勢以及高效的成本結構。在今年的全球離岸外包高峰會上，55 家國際公司宣佈在埃及擴展業務，未來三年將創造超過 70,000 個就業機會，這反映了全球對埃及作為可信賴合作夥伴的信心。」

ITIDA 行政總裁 Ahmed Elzaher 工程師表示：「與全球及本地領先企業簽署 55 項協議，是埃及數碼經濟發展的一個里程碑。自三年前發佈離岸外包策略以來，我們感謝合作夥伴在埃及建立或擴大全球交付中心——他們的成功，就是我們的成功。憑藉埃及豐富的人才資源，我們有信心充分發揮潛力。」

在埃及慶祝這些合作夥伴關係的同時，其對經濟的重大影響已然顯現。這些協議不僅反映了大型企業的強烈信心，也鞏固了埃及作為領先離岸外包目的地的地位，為滿足全球市場需求作好充分準備。

*來源： AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。