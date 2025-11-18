Premier houdt toezicht op ondertekening van 55 pacten in grote push voor de offshoring-industrie van Egypte

CAÏRO, Egypte--(BUSINESS WIRE)--Onder het beschermheerschap van Z.E. Dr. Mostafa Madbouly, premier van Egypte, heeft het Information Technology Industry Development Agency (ITIDA) de ondertekening aangekondigd van 55 strategische overeenkomsten met toonaangevende multinationale en lokale technologiebedrijven op het gebied van offshoring en IT-enabled services, waaronder Teleperformance, Accenture, Deloitte, VOIS, Luxoft, RSA en Capgemini. De ceremonie, bijgewoond door Z.E. Dr. Mostafa Madbouly en Dr. Amr Talaat, minister van Communicatie en Informatietechnologie, bracht hoge vertegenwoordigers bijeen en benadrukte de groeiende rol van Egypte als centrum voor wereldwijde zakelijke diensten, ondersteund door geschoold talent, een robuuste infrastructuur en kostenconcurrentievermogen.

Deze partnerschappen zullen duizenden hoogwaardige banen creëren voor Egyptische jongeren in business process outsourcing (BPO), IT, engineering en geavanceerde technologiediensten. In lijn met de strategie van ITIDA om de offshoring-aanwezigheid van Egypte te versterken, ondersteunen deze overeenkomsten de visie van de regering op een op kennis gebaseerde digitale economie en positioneren ze Egypte als een betrouwbare hub voor hoogwaardige digitale diensten.

In een reactie op de ondertekeningen verklaarde Dr. Amr Talaat, minister van Communicatie en Informatietechnologie: "Egypte is in korte tijd uitgegroeid tot een toonaangevende hub voor technologie en digitale diensten, gedreven door een strategische visie, een sterke infrastructuur en geschoolde, jonge arbeidskrachten. Ons succes is gebaseerd op RISE: betrouwbaar talent met meer dan 760.000 afgestudeerden per jaar, met 50.000 ICT-specialisten; infrastructuurparaatheid; strategische nabijheid; en een efficiënte kostenstructuur. Tijdens de Global Offshoring Summit van dit jaar breiden 55 internationale bedrijven uit in Egypte, waardoor in de komende drie jaar meer dan 70.000 banen worden gecreëerd, wat het wereldwijde vertrouwen in Egypte als een vertrouwde partner weerspiegelt."

Eng. Ahmed Elzaher, CEO van ITIDA, verklaarde: "Het ondertekenen van 55 overeenkomsten met toonaangevende wereldwijde en lokale spelers is een mijlpaal voor de digitale economie van Egypte. Drie jaar na de lancering van de offshoring-strategie zijn we onze partners dankbaar voor het opzetten of uitbreiden van wereldwijde leveringscentra hier — hun succes is ons succes. Met het overvloedige talent van Egypte zijn we ervan overtuigd dat we ons volledige potentieel kunnen bereiken."

Terwijl Egypte deze partnerschappen viert, is hun impact op de economie aanzienlijk. Deze overeenkomsten weerspiegelen het sterke vertrouwen van grote bedrijven en versterken de positie van Egypte als een toonaangevende offshoring-bestemming, goed voorbereid om aan de wereldwijde marktvraag te voldoen.

*Bron: AETOSWire