360Learning s'intègre à Workday Learning pour transformer les expériences d'apprentissage en entreprise

NEW YORK et PARIS et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--360Learning, la plateforme d’apprentissage collaboratif optimisée par l’IA qui permet aux entreprises de renforcer leurs compétences de l’intérieur, annonce l’intégration de sa plateforme d’expérience d’apprentissage (LXP) dans la plateforme Learning de Workday. Grâce à cette intégration, 360Learning permettra aux entreprises de lancer des académies d'apprentissage collaboratif alimentées par l'IA et d'aider à fournir un perfectionnement professionnel en temps opportun à tous les apprenants.

Les clients de Workday Learning peuvent désormais s’appuyer sur des experts internes pour créer une formation efficace en quelques minutes à l’aide des outils de création alimentés par l’IA de 360Learning, un processus qui prenait auparavant des mois.

Benjamin Marchal, CEO de 360Learning, déclare : « Ce partenariat aide à soutenir la carrière des talents et la croissance de l'entreprise, permettant ainsi aux équipes d'apprentissage de créer des programmes qui répondent à la rapidité commerciale d'aujourd'hui. En dotant les experts internes d'outils de création basés sur l'IA et de capacités d'apprentissage collaboratif, les entreprises peuvent préserver et distribuer des connaissances exclusives pour augmenter l'impact de leur investissement L&D ».

La synchronisation bidirectionnelle automatique entre Workday Human Capital Management (HCM) et 360Learning permet de réduire les frais généraux administratifs tout en prenant en charge les mises à jour des données utilisateur et des mesures de performance. Les apprenants ont accès à tout moment à un perfectionnement professionnel encadré par des experts qui contribue à intégrer l’apprentissage dans les flux de travail quotidiens, y compris via l’application mobile la mieux notée de 360Learning.

En tant que partenaire d'innovation Workday, 360Learning propose une solution Design Approved, un support amélioré et des ressources exclusives. L'intégration étend l'apprentissage à l'ensemble de l'entreprise grâce à un provisionnement simplifié des utilisateurs, à des académies de marque et à des tableaux de bord accessibles pour les clients et les partenaires.

Pour plus d'informations sur la plateforme 360Learning, visitez la Workday Marketplace.

À propos de 360Learning

360Learning est la plateforme d'apprentissage alimentée par l'IA qui combine des capacités LMS et LXP pour faire évoluer le développement des compétences pour les moyennes et grandes entreprises. Tirez parti de l'apprentissage collaboratif pour transformer l'expertise interne en apprentissage en flux tendu pour l'intégration, la conformité et plus encore, alimentant ainsi la croissance des employés, des clients et des partenaires. La société reçoit la confiance de leaders du secteur tels que Safran, Cognizant, Bally’s Corporation, Duolingo et Smile Brands. Pour en savoir plus, rendez-vous www.360learning.com

