-

360Learning s'intègre à Workday Learning pour transformer les expériences d'apprentissage en entreprise

NEW YORK et PARIS et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--360Learning, la plateforme d’apprentissage collaboratif optimisée par l’IA qui permet aux entreprises de renforcer leurs compétences de l’intérieur, annonce l’intégration de sa plateforme d’expérience d’apprentissage (LXP) dans la plateforme Learning de Workday. Grâce à cette intégration, 360Learning permettra aux entreprises de lancer des académies d'apprentissage collaboratif alimentées par l'IA et d'aider à fournir un perfectionnement professionnel en temps opportun à tous les apprenants.

Les clients de Workday Learning peuvent désormais s’appuyer sur des experts internes pour créer une formation efficace en quelques minutes à l’aide des outils de création alimentés par l’IA de 360Learning, un processus qui prenait auparavant des mois.

Benjamin Marchal, CEO de 360Learning, déclare : « Ce partenariat aide à soutenir la carrière des talents et la croissance de l'entreprise, permettant ainsi aux équipes d'apprentissage de créer des programmes qui répondent à la rapidité commerciale d'aujourd'hui. En dotant les experts internes d'outils de création basés sur l'IA et de capacités d'apprentissage collaboratif, les entreprises peuvent préserver et distribuer des connaissances exclusives pour augmenter l'impact de leur investissement L&D ».

La synchronisation bidirectionnelle automatique entre Workday Human Capital Management (HCM) et 360Learning permet de réduire les frais généraux administratifs tout en prenant en charge les mises à jour des données utilisateur et des mesures de performance. Les apprenants ont accès à tout moment à un perfectionnement professionnel encadré par des experts qui contribue à intégrer l’apprentissage dans les flux de travail quotidiens, y compris via l’application mobile la mieux notée de 360Learning.

En tant que partenaire d'innovation Workday, 360Learning propose une solution Design Approved, un support amélioré et des ressources exclusives. L'intégration étend l'apprentissage à l'ensemble de l'entreprise grâce à un provisionnement simplifié des utilisateurs, à des académies de marque et à des tableaux de bord accessibles pour les clients et les partenaires.

Pour plus d'informations sur la plateforme 360Learning, visitez la Workday Marketplace.

À propos de 360Learning

360Learning est la plateforme d'apprentissage alimentée par l'IA qui combine des capacités LMS et LXP pour faire évoluer le développement des compétences pour les moyennes et grandes entreprises. Tirez parti de l'apprentissage collaboratif pour transformer l'expertise interne en apprentissage en flux tendu pour l'intégration, la conformité et plus encore, alimentant ainsi la croissance des employés, des clients et des partenaires. La société reçoit la confiance de leaders du secteur tels que Safran, Cognizant, Bally’s Corporation, Duolingo et Smile Brands. Pour en savoir plus, rendez-vous www.360learning.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Gina Dyce - gina@burlington.cc

Industry:

360Learning

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Gina Dyce - gina@burlington.cc

More News From 360Learning

360Learning lance AI Companion pour transformer le L&D grâce à un partenaire d'apprentissage intelligent

PARIS et LONDRES et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--360Learning, la principale plateforme d’apprentissage collaboratif au niveau mondial, réaffirme aujourd’hui son statut de pionnier de l’IA dans le secteur de l’apprentissage et du développement (L&D) en lançant son AI Companion. Partenaire intelligent personnalisé pour chaque utilisateur, l'AI Companion est conçu pour soutenir chaque parcours d'apprentissage, stimuler la productivité et renforcer le développement des compétences. En commençant...

Benjamin Marchal nommé CEO de 360Learning, Nick Hernandez conserve la présidence du Conseil d'Administration

New York, Paris, Londres--(BUSINESS WIRE)--360Learning, première plateforme d'apprentissage collaboratif, a le plaisir d'annoncer la nomination de Benjamin Marchal au poste de CEO à compter du 1er janvier 2025. Nick Hernandez, fondateur et actuel CEO, continuera d'occuper la présidence du conseil d'administration et demeurera activement engagé dans l'orientation stratégique et la vision à long terme de l'entreprise. Depuis son arrivée chez 360Learning en 2019, Benjamin Marchal est rapidement de...

360Learning annonce l’acquisition de eLamp, spécialiste de la gestion des compétences assistée par l'IA

PARIS & NEW YORK & LONDRES--(BUSINESS WIRE)--360Learning, le leader mondial de l'apprentissage collaboratif, acquiert eLamp, une plateforme de gestion des compétences alimentée par l'IA. Cette opération témoigne de l’ambition de 360Learning de devenir le leader mondial des plateformes de formation et de développement des compétences. Les compétences des employés représentent le principal défi de toutes les entreprises, agissant comme un frein à leur croissance et à leur compétitivité. D’ailleur...
Back to Newsroom