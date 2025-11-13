Boomi助力Mizuho Bank加速ISO 20022合规并简化支付流程

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 人工智能驱动自动化领域的领导者Boomi今日宣布，Mizuho Bank已部署Boomi Enterprise Platform，以加速其在亚太地区的ISO 20022合规流程并简化支付基础设施。

该项目实现了无缝客户注册、简化支付指令和面向未来的可扩展性，同时保护客户免受监管变更带来的复杂性影响。

Mizuho Bank隶属于Mizuho Financial Group，该集团是全球最大的金融机构之一，业务涵盖企业、零售和投资银行。随着金融服务行业从传统的SWIFT MT报文过渡到ISO 20022，该银行意识到这是一个契机：不仅要满足合规要求，更要将变革作为推动力，以提升客户收益。

Mizuho Bank区域首席信息官Andy Nam表示：“我们意识到ISO 20022标准的过渡可能会影响客户的日常运营。与其将这种复杂性转嫁给他们，我们决定自己承担责任。该项目让客户能够继续使用他们熟悉的格式，而我们会在后台默默地完成转换工作。这种便捷性需要强大的后端技术支持。”

Mizuho没有要求客户升级自身系统以跟上标准，而是选择完全消除技术负担，投资开发了一个自助服务门户，该门户可以兼容任何新旧格式，并自动处理转换和验证。

在Boomi的协助下，Mizuho用一个统一的界面取代了亚太地区各分支机构中原本复杂、分散的文件转换工具。通过这个基于Web的门户，客户现在可以使用传统格式和ISO 20022格式上传或手动输入付款指令。Boomi的低代码平台负责管理每条指令的转换、验证和安全交付，从而显著简化了客户注册流程并最大限度地降低了运营成本。

新平台使Mizuho能够将客户注册时间从数月大幅缩短至数周，同时还提高了客户获取效率并降低了服务成本。该解决方案已在亚太地区的主要市场上线，目前正在该银行更广泛的亚太业务范围内推广。

Andy补充道：“在短时间内完成项目上线固然是重大的胜利，但真正的成就在于它所创造的可能性。我们构建了一个可扩展的基础架构，不仅满足当前的合规需求，还能适应下一波数字化银行转型浪潮。”

该项目已成为数字化基础设施如何在快速变化的监管环境下实现敏捷性、创新和更佳客户体验的典范。Mizuho目前正着眼于在此成功的基础上，进一步提升其数字化能力，以满足该地区更广泛的企业客户需求。

Boomi亚太及日本首席技术官David Irecki表示：“支付现代化并非孤立进行，而是需要协调新旧系统，确保关键业务不受影响。Mizuho Bank的做法兼顾合规性与客户至上理念。他们将ISO 20022融入灵活的集成策略，从而确保了未来运营的稳健性，并开辟了大规模创新的新途径。”

更多资源

聆听来自Boomi全球客户的分享

在X、LinkedIn、Facebook和YouTube上关注Boomi

关于Boomi

作为AI驱动自动化领域的领导者，Boomi帮助全球组织实现万物互联、流程自动化和成果加速。Boomi Enterprise Platform（包括Boomi Agentstudio）将集成与自动化以及数据、API和AI代理管理统一到一个全面的解决方案中。Boomi得到了超过25,000家客户的信任以及由800多家合作伙伴组成的网络的支持，正推动智能自动化转型，帮助各种规模的企业实现规模化的敏捷性、效率和创新。如需了解更多信息，请访问 boomi.com 。

© 2025 Boomi, LP。Boomi、“Boomi”标识、“B”标识及Boomiverse均为Boomi, LP或其在美国及其他国家的子公司或关联公司的注册商标。保留所有权利。其他名称或标识可能为其各自所有者的商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。