Estée Lauder Companies對墨西哥奢華香氛品牌XINÚ進行戰略性少數股權投資

紐約州紐約市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Estée Lauder Companies Inc. NYSE: EL)今日宣布對XINÚ進行少數股權投資。XINÚ是一家源自墨西哥的奢華香氛品牌，其靈感源自美洲大陸的豐饒與異域風情。本次投資是Estée Lauder Companies首次投資拉丁美洲品牌，凸顯公司致力推動在地創業與創新的承諾。

自2017年創立以來，XINÚ以獨特方式融合香氛、設計與敘事，打造鮮明的品牌世界。該品牌以其多感官零售空間、永續設計理念，以及兼具文化傳承與現代奢華全新演繹方式的產品而聞名。

Estée Lauder Companies總裁兼執行長Stéphane de La Faverie表示：「卓越的香氛技藝與工藝傳承是Estée Lauder Companies的核心，也驅動著我們在美妝領域持續發掘新聲音。墨西哥已成為香氛創新的活力中心。在這裡，工藝與文化意涵以非凡的方式交融。XINÚ充分體現了這種精神，並以真誠、藝術性與獨特敘事重新定義當代奢華。我們很自豪能成為少數投資人，支持XINÚ持續成長，並向全球分享墨西哥與拉丁美洲的豐沛創意與精神。這項投資彰顯我們對該地區優秀人才的深刻信念，也展現我們持續培育新興品牌，塑造香氛與美妝未來的承諾。」

XINÚ聯合創辦人Verónica Peña表示：「這項投資對XINÚ而言是一個重要的里程碑，也象徵著品牌新篇章的開始。在這關鍵時刻，我們對香氛品牌的獨特願景首次與全球機遇交會。與Estée Lauder Companies攜手合作，我們得以大膽推進品牌使命，突破香氛的既有疆界：讓香氣成為一種敘事媒介、一個文化承載文化體，以及一段跨越疆界的深刻人類體驗。」

XINÚ背後是三位專業背景互補的聯合創辦人，他們持續突破工藝與設計的界限。Verónica Peña主導香氛創作，以其對氣味的深刻連結打造融合記憶、美感與意義的作品；擁有逾30年概念設計與品牌打造經驗的Ignacio Cadena，為品牌帶來鮮明大膽的視覺語彙；而拉丁美洲最受推崇的工業設計師之一Héctor Esrawe則以精準的細節掌控與前衛美學，強化品牌以真實性為基石的精神。三人共同打造了一個建立在永續與深度思考之上的品牌：每個物件都以長久使用為設計理念，並以現代語境重新詮釋傳統技藝。

Estée Lauder Companies的少數股權投資由其戰略性早期投資與品牌孵化部門New Incubation Ventures (簡稱「NIV」)推行。NIV透過與具前瞻思維的創辦人與企業家合作，創建、投資並支持最具潛力的新興美妝品牌與商業模式。藉由投資那些重新定義品類、並與新世代消費者產生共鳴的企業，NIV不僅共同塑造美妝產業的未來，也為Estée Lauder Companies的品牌版圖建立多元化的品牌管道與成長動能。

關於Estée Lauder Companies

Estée Lauder Companies是全球首屈一指的優質護膚品、化妝品、香氛和護髮產品製造商、行銷商和銷售商，也是全球精品品牌和知名品牌的管理者。該公司的產品銷往約150個國家和地區，旗下品牌包括：Estée Lauder、Aramis、Clinique、Lab Series、Origins、M·A·C、La Mer、Bobbi Brown Cosmetics、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、TOM FORD、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+、DECIEM系列品牌(包括The Ordinary和NIOD)以及BALMAIN Beauty。

關於XÍNU

Xinú de las Americas是全球最具創新精神的小眾香水品牌之一。品牌以美洲大陸(墨西哥)為核心，打造一種全新的奢華概念，靈感源自工藝、文化、敘事、大膽前衛、高品質產品，以及無可比擬的零售體驗，並以香氛為核心銷售多元產品組合。品牌的真實魅力來自創辦人的深厚知識與豐富想像力，他們擁有30年打造獨特品牌、產品、概念與體驗的經驗，將創新與對藝術、設計、永續、人類創造力、協作精神的尊重自然融合，並深刻理解如何透過真實的人文體驗建立社群。Xinú主打感官設計，目前於墨西哥與美國銷售。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。