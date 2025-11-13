360Learning se integró con Workday Learning para transformar las experiencias de aprendizaje empresarial

NUEVA YORK, PARÍS Y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--360Learning, la plataforma de aprendizaje colaborativo impulsada por IA que permite a las organizaciones mejorar las competencias de sus empleados desde dentro, ha anunciado la integración de su plataforma de experiencia de aprendizaje (LXP) en la plataforma de aprendizaje de Workday. Gracias a esta integración, 360Learning permitirá a las organizaciones empresariales poner en marcha academias de aprendizaje colaborativas basadas en inteligencia artificial y ayudará a brindar mejores cualificaciones a todos los estudiantes de manera oportuna.

Los clientes de Workday Learning ahora pueden aprovechar los conocimientos en la materia de expertos internos para crear cursos de formación con mayor capacidad de impacto en cuestión de minutos utilizando las herramientas de autoría impulsadas por IA de 360Learning, un proceso que antes llevaba meses.

Benjamin Marchal, director ejecutivo de 360Learning, señaló: "Esta asociación contribuye al crecimiento profesional y empresarial, porque permite a los equipos de formación crear programas que se adapten al ritmo actual de los negocios. Al dotar a los expertos internos de herramientas de creación basadas en inteligencia artificial y capacidades de aprendizaje colaborativas, las organizaciones pueden conservar y difundir conocimientos propios para que el impacto de su inversión en formación y desarrollo sea mayor".

