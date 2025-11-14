TRU Simulation anuncia entrega e aceitação do Dispositivo de Treinamento de Voo Bell 505 pela Força Aérea Real da Jordânia

TAMPA (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A TRU Simulation + Training Inc., empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT) e afiliada da Bell Textron Inc., anunciou hoje a entrega e aceitação do Dispositivo de Treinamento de Voo (FTD) Bell 505 pela Força Aérea Real da Jordânia (RJAF). O contrato de aquisição firmado com a RJAF inclui a entrega da aeronave acompanhada de um dispositivo de treinamento de voo e de um pacote completo de treinamento baseado em computador, destinado a apoiar o treinamento básico e avançado de aeronaves de asas rotativas na King Hussein Air College, em Mafraq (Jordânia). Esse feito segue-se à recente entrega de 10 helicópteros Bell 505 à RJAF.

“O Dispositivo de Treinamento de Voo Bell 505 oferece à Força Aérea Real da Jordânia uma solução de treinamento altamente avançada, que melhora a prontidão dos pilotos por meio da simulação realista de procedimentos de voo e cenários de emergência”, afirmou Jerry Messaris, vice-presidente e gerente geral da TRU Simulation. “Temos orgulho de colaborar com a Bell na entrega dessa capacidade avançada, que reflete nosso compromisso conjunto com o avanço global da tecnologia de treinamento em aviação.”

O FTD 505 é uma ferramenta de simulação avançada que reproduz fielmente o modelo de produção atual do helicóptero Bell 505, incorporando recursos adicionais solicitados pela RJAF. O dispositivo inclui uma estrutura detalhada do cockpit do Bell 505, equipada com duas telas Garmin G1000H NXi, um módulo simulado de instrumentos eletrônicos de reserva, um Garmin GMA 350Hc, um rádio simulado Technisonic TDFM-920, assentos, comandos de voo e todos os demais painéis necessários da aeronave.

Além disso, os modelos aerodinâmicos, de motor, comandos e som foram projetados para alcançar o mais alto nível de fidelidade, garantindo uma experiência de treinamento realista. O equipamento oferece suporte ao treinamento em condições meteorológicas visuais e por instrumentos. O sistema visual de projeção direta em 360 graus melhora a imersão do treinamento, permitindo inclusive exercícios de voo em formação. A configuração do FTD 505 atende, no mínimo, aos requisitos de qualificação da Administração Federal de Aviação (FAA) para Dispositivo de Treinamento de Voo de Nível 5, conforme o Título 14 do Código de Regulamentos Federais, Parte 60 (14 CFR Part 60).

Sobre a TRU Simulation

A TRU Simulation + Training Inc., uma afiliada da Textron Aviation Inc., é líder em prover dispositivos de treinamento de alta fidelidade e simuladores de movimento completo ao setor de aviação. Com um forte compromisso com a excelência e a inovação, a TRU Simulation está na vanguarda da tecnologia de simulação de voo há mais de uma década. Nossas soluções de simulador personalizadas capacitam os pilotos a navegar pelos céus com confiança, enquanto nossa tecnologia de ponta garante experiências de treinamento seguras e realistas. Para mais informações, acesse www.TRUSimulation.com.

Sobre a Bell

Pensar acima e além é o que nos move. Há mais de 90 anos, estamos reimaginando a experiência do voo – e os caminhos que ela pode abrir. Somos pioneiros: fomos os primeiros a quebrar a barreira do som e a certificar um helicóptero comercial. Fomos parte da primeira missão lunar da NASA e levamos sistemas avançados de rotores basculantes (tiltrotor) ao mercado. Hoje, definimos o futuro da mobilidade aérea avançada. Com sede em Fort Worth, Texas (EUA), e subsidiária integral da Textron Inc., a Bell mantém operações estratégicas no mundo todo. Quase 20% de nossa equipe é formada por ex-militares e apoiar as missões das Forças Armadas é uma de nossas paixões. Acima de tudo, nossas inovações revolucionárias proporcionam experiências excepcionais aos clientes – com eficiência, confiabilidade e segurança em primeiro lugar.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado à imprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.