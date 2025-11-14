-

The Estée Lauder Companies fa un investimento strategico di minoranza nel marchio messicano di profumi di lusso XINÚ

NEW YORK N.Y.--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) oggi ha annunciato un investimento di minoranza in XINÚ, un marchio messicano di profumi di lusso ispirato dall'abbondanza e dall'esotismo del continente americano. Questo investimento segna la prima volta che The Estée Lauder Companies investe in un marchio dell'America Latina, sottolineando l'impegno dell'azienda nel sostenere l'imprenditoria e l'innovazione locali.

Fin dalla sua fondazione nel 2017, XINÚ ha creato un universo esclusivo, caratterizzato dalla convergenza di profumi, design e narrazione. Il marchio è celebrato per i suoi spazi di vendita al dettaglio sensoriali, l'ethos sostenibile del design e prodotti che onorano la tradizione, rivisitando allo stesso tempo il lusso moderno.

