-

TRU Simulation ha annunciato di aver consegnato e fatto accettare il dispositivo di addestramento al volo Bell 505 alla Royal Jordanian Air Force

original TRU Simulation + Training announced delivery and acceptance of the Bell 505 Flight Training Device (FTD) to the Royal Jordanian Air Force (RJAF).

TRU Simulation + Training announced delivery and acceptance of the Bell 505 Flight Training Device (FTD) to the Royal Jordanian Air Force (RJAF).

TAMPA, Florida--(BUSINESS WIRE)--TRU Simulation + Training Inc., una società Textron Inc. (NYSE:TXT) e un'affiliata di Bell Textron Inc. ha annunciato oggi la consegna e l’accettazione del dispositivo di addestramento al volo (FTD) Bell 505 alla Royal Jordanian Air Force (RJAF). L’accordo di acquisto prevede la fornitura dell’elicottero compreso lo FTD e un pacchetto completo di addestramento computerizzato, a supporto della formazione di base e avanzata al volo con elicotteri presso il King Hussein Air College di Mafraq, in Giordania. Questo traguardo segue la recente consegna di 10 elicotteri Bell 505 alla RJAF.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Ufficio stampa:
Lauren Howell
+1.316.927.9536
Lhowell@txtav.com
Txtav.com

Industry:

TRU Simulation + Training Inc.

NYSE:TXT
Details
Headquarters: Wichita, Kansas, USA
CEO: Ron Draper
Employees: 13,000
Organization: PUB
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Ufficio stampa:
Lauren Howell
+1.316.927.9536
Lhowell@txtav.com
Txtav.com

More News From TRU Simulation + Training Inc.

Riassunto: Cessna Citation Ascend ottiene la certificazione FAA e porta funzionalità avanzate alla più diffusa famiglia di jet aziendali di medie dimensioni

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Il velivolo Cessna Citation Ascend, progettato e fabbricato da Textron Aviation Inc., una società del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT), mercoledì 5 novembre ha centrato un risultato importante con l'assegnazione della "Type certification" da parte della Federal Aviation Administration (FAA) per questo aeromobile, con entrata in servizio prevista entro la fine dell'anno. L'aereo è dotato di una cabina di pilotaggio totalmente nuova e di lussuosi interni con pavime...

Riassunto: TRU Simulation riceve la qualifica dell'Ente giapponese per l'aviazione civile per il SUBARU Bell 412EPX Flight Training Device, offrendo realismo di livello superiore agli addestratori su rotorcraft in Giappone

TAMPA, Fla.--(BUSINESS WIRE)--TRU Simulation + Training Inc., una società del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT), e un'affiliata di Bell Textron Inc., oggi ha annunciato che il SUBARU Bell 412EPX Flight Training Device (FTD, dispositivo di addestramento di volo) ha ricevuto la qualifica di 5o livello dall'Ente giapponese per l'aviazione civile (JCAB), segnando un importante traguardo nell'avanzamento delle capacità di addestramento del rotorcraft in Giappone. Sviluppato in collaborazione con Bell,...

Riassunto: Continua a crescere la portata del successo commerciale del Cessna Citation Latitude con il primo ordine in Argentina

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., un'azienda Textron Inc. (NYSE: TXT), ha annunciato il primo ordine del suo best-seller Cessna Citation Latitude in Argentina. Il velivolo, la cui popolarità non accenna a diminuire, è stato ordinato da un cliente di lunga data di Citation, Jet Clipper S.A., un operatore di voli charter in Argentina, che copre anche l'Uruguay e il Paraguay; la consegna è prevista nel 2026. “In una regione in cui il tempo e l'accesso sono elementi critici, il ran...
Back to Newsroom