Andersen Consulting透過與Criticalcase攜手合作來強化數位化轉型服務能力

Andersen Consulting透過與Criticalcase簽訂合作協議提升自身服務能力，後者是一家歐洲公司，專注於雲端基礎架構、網路安全和代管IT服務。

Criticalcase成立於1999年，總部位於義大利，在雲端運算領域憑藉為大中型企業設計和維護複雜基礎架構而脫穎而出。該公司透過客製化解決方案，提供一套涵蓋安全防護、7天24小時全天候監控和系統管理的全方位服務，確保從作業系統層面實現可靠性、最優效能和安全防護。

Criticalcase執行長Luca Nunno表示：「我們的使命始終是透過策略化、實操性的方法，協助客戶因應複雜的技術挑戰。與Andersen Consulting合作讓我們能夠將專業能力帶給更廣泛的全球受眾，並透過創新和數位化卓越表現創造價值。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Criticalcase擅長將複雜需求轉化為精簡架構。這種模組化思維和精準交付能力，與我們為各成長階段的客戶打造敏捷、安全、可擴充環境的目標高度契合。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過44,000名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在600多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

