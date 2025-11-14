The Estée Lauder Companies réalise un investissement minoritaire stratégique dans la marque mexicaine de parfums de luxe XINÚ

NEW YORK N.Y.--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE : EL) a annoncé aujourd’hui un investissement minoritaire dans XINÚ, une marque mexicaine de parfums de luxe inspirée par la richesse et l’exotisme du continent américain. Cet investissement marque la première fois que The Estée Lauder Companies investit dans une marque latino-américaine, soulignant l’engagement de la société à promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation locaux.

Depuis sa création en 2017, XINÚ a créé un univers distinctif où convergent parfums, design et narration. La marque est réputée pour ses espaces de vente sensoriels, sa philosophie de conception durable et ses produits qui honorent le patrimoine tout en réinventant le luxe moderne.

« L’excellence en matière de parfumerie et le savoir-faire artisanal sont au cœur des activités d’Estée Lauder Companies et alimentent notre passion pour la découverte de nouvelles voix dans le domaine de la beauté », déclare Stéphane de La Faverie, président-directeur général de The Estée Lauder Companies. « Le Mexique est devenu un pôle dynamique d’innovation dans le domaine de la parfumerie, un lieu où le savoir-faire artisanal et la pertinence culturelle se conjuguent de manière remarquable. XINÚ incarne cet esprit, redéfinissant le luxe contemporain à travers l’authenticité, l’art et la narration. En tant qu’investisseur minoritaire, nous sommes fiers de soutenir XINÚ dans sa croissance et dans sa volonté de partager avec le monde entier la riche créativité et l’esprit du Mexique et de l’Amérique latine. Cet investissement reflète notre profonde conviction dans le talent extraordinaire de la région et notre engagement continu à soutenir les marques émergentes qui façonnent l’avenir des parfums et de la beauté. »

« Cet investissement représente une étape importante pour XINÚ et marque le début d’un nouveau chapitre pour notre marque, un moment charnière où notre vision unique d’une entreprise de parfumerie rencontre les possibilités mondiales », déclare Verónica Peña, cofondatrice de XINÚ. « Avec The Estée Lauder Companies, nous pouvons aller de l’avant avec audace dans notre objectif de repousser les limites de ce que peut être un parfum : un moyen de raconter des histoires, un vecteur de culture et une expérience profondément humaine qui transcende les frontières. »

Derrière XINÚ se cachent trois fondateurs dont l’expertise complémentaire repousse sans cesse les limites de l’artisanat et du design. Verónica Peña dirige la vision olfactive, canalisant son lien profond avec les parfums dans des créations qui allient mémoire, beauté et intention. Fort de plus de 30 ans d’expérience dans la conception et la création de marques, Ignacio Cadena apporte une esthétique audacieuse qui définit le langage visuel de la marque, tandis qu’Héctor Esrawe, l’un des designers industriels les plus célèbres d’Amérique latine, apporte son sens aigu du détail et sa sensibilité avant-gardiste qui renforcent l’authenticité comme pierre angulaire de la maison. Ensemble, ils ont bâti une marque fondée sur la durabilité et l’intention, où les objets sont conçus dans un souci de longévité et où les pratiques ancestrales sont réinterprétées pour la vie moderne.

The Estée Lauder Companies a réalisé cet investissement minoritaire par l’intermédiaire de sa branche d’investissement stratégique et d’incubation, New Incubation Ventures (« NIV »). NIV s’associe à des fondateurs et des entrepreneurs avant-gardistes pour créer, financer et soutenir les marques de beauté et les modèles commerciaux émergents les plus prometteurs. En investissant dans des entreprises qui redéfinissent les catégories et trouvent un écho auprès des nouvelles générations de consommateurs, NIV contribue à façonner l’avenir de la beauté tout en constituant un portefeuille diversifié de marques et de moteurs de croissance pour The Estée Lauder Companies.

À PROPOS DE THE ESTÉE LAUDER COMPANIES

The Estée Lauder Companies Inc. est l’un des principaux fabricants, distributeurs et vendeurs mondiaux de produits de soins de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires de qualité, et gère des marques de luxe et de prestige à l’échelle mondiale. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous des noms de marque, notamment : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, et la famille de marques DECIEM, dont The Ordinary et NIOD, ainsi que BALMAIN Beauty.

À PROPOS DE XÍNU

Xinú de las Americas est l’une des marques de parfums de niche les plus innovantes au monde. Elle construit un nouveau concept de luxe depuis le cœur du continent américain (Mexique), inspiré par l’artisanat, la culture, la narration, l’irrévérence, les produits de haute qualité et des expériences de vente au détail inégalées, en proposant un portefeuille diversifié de produits toujours liés aux parfums. Son authenticité provient des connaissances et de l’imagination de ses fondateurs, qui ont 30 ans d’expérience dans la création de marques, de produits, de concepts et d’expériences uniques alliant innovation et respect des arts, du design, de la durabilité, de la créativité humaine, de la collaboration et d’une compréhension profonde de la construction communautaire à travers des expériences humaines authentiques. Xinú s’appuie sur un design sensoriel. Actuellement en vente au Mexique et aux États-Unis.

