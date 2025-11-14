The Estée Lauder Companies doet strategische minderheidsinvestering in Mexicaans luxe parfummerk XINÚ

NEW YORK N.Y.--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) heeft vandaag een minderheidsinvestering aangekondigd in XINÚ. Dit Mexicaanse luxe parfummerk is geïnspireerd door de overvloed en het exotisme van het Amerikaanse continent. Deze investering is de eerste keer dat The Estée Lauder Companies in een Latijns-Amerikaans merk investeert, waarmee het bedrijf haar toewijding aan het stimuleren van lokaal ondernemerschap en innovatie onderstreept.

Sinds de oprichting in 2017 heeft XINÚ een onderscheidend universum gecreëerd waarin geur, design en storytelling samenkomen. Het merk staat bekend om zijn zintuiglijke winkelruimtes, duurzame designfilosofie en producten die het erfgoed eren, waarbij het moderne luxe opnieuw uitvindt.

