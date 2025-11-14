-

The Estée Lauder Companies doet strategische minderheidsinvestering in Mexicaans luxe parfummerk XINÚ

NEW YORK N.Y.--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) heeft vandaag een minderheidsinvestering aangekondigd in XINÚ. Dit Mexicaanse luxe parfummerk is geïnspireerd door de overvloed en het exotisme van het Amerikaanse continent. Deze investering is de eerste keer dat The Estée Lauder Companies in een Latijns-Amerikaans merk investeert, waarmee het bedrijf haar toewijding aan het stimuleren van lokaal ondernemerschap en innovatie onderstreept.

Sinds de oprichting in 2017 heeft XINÚ een onderscheidend universum gecreëerd waarin geur, design en storytelling samenkomen. Het merk staat bekend om zijn zintuiglijke winkelruimtes, duurzame designfilosofie en producten die het erfgoed eren, waarbij het moderne luxe opnieuw uitvindt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediarelaties:
Brendan Riley
briley@estee.com

Investeerdersrelaties:
Rainey Mancini
rmancini@estee.com

Industry:

The Estée Lauder Companies Inc.

NYSE:EL
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Mediarelaties:
Brendan Riley
briley@estee.com

Investeerdersrelaties:
Rainey Mancini
rmancini@estee.com

More News From The Estée Lauder Companies Inc.

Samenvatting: The Estée Lauder Companies kondigt secundaire aanbieding van gewone aandelen van klasse A door verkopende aandeelhouders aan

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) kondigt vandaag aan dat trusts die gelieerd zijn aan nakomelingen van Leonard A. Lauder (de “verkopende aandeelhouders”) van plan zijn 11.301.323 gewone aandelen van klasse A van het bedrijf via een voorgestelde geregistreerde openbare aanbieding (de “aanbieding”) te verkopen voor een nominale waarde van $ 0,01 per aandeel. De verkopende aandeelhouders zullen alle opbrengsten van de aanbieding ontvangen. De Vennootschap verko...

Samenvatting: The Estée Lauder Companies maakt prijs bekend van secundaire aanbieding van gewone aandelen van klasse A door verkopende aandeelhouders

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) maakt vandaag de prijs bekend van de eerder aangekondigde geregistreerde openbare aanbieding (de “Aanbieding”) van de gewone aandelen van klasse A van de Vennootschap, met een nominale waarde van $ 0,01 per aandeel, door trusts die gelieerd zijn aan nakomelingen van Leonard A. Lauder (de “Verkopende Aandeelhouders”) tegen een prijs van $ 90 per aandeel. De verkopende aandeelhouders zullen alle opbrengsten van de aanbieding on...

Samenvatting: The Estée Lauder Companies werkt samen met Shopify om digitale beautycommerce te vernieuwen en consumentenervaring te verbeteren

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) heeft vandaag een strategische samenwerking aangekondigd met Shopify Inc., een toonaangevend wereldwijd e-commerceplatform, om zijn digitale technologie-infrastructuur te moderniseren en de beste omnichannel-consumentenervaringen te bieden. Deze samenwerking creëert een nieuwe basis voor digitale commerce, gericht op het vergroten van de klantgerichtheid, het stimuleren van duurzame groei en het op grote schaal verhogen van d...
Back to Newsroom