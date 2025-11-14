Die The Estée Lauder Companies tätigt eine strategische Minderheitsbeteiligung an der mexikanischen Luxusparfümmarke XINÚ

NEW YORK N.Y.--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) hat heute eine Minderheitsbeteiligung an XINÚ bekannt gegeben, einer mexikanischen Luxusparfümmarke, die von der Fülle und Exotik des amerikanischen Kontinents inspiriert ist. Diese Investition stellt die erste Investition von The Estée Lauder Companies in eine lateinamerikanische Marke dar und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Förderung des lokalen Unternehmertums und der Innovation.

Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat XINÚ ein unverwechselbares Universum geschaffen, in dem Duft, Design und Storytelling zusammenkommen. Die Marke ist bekannt für ihre sinnlichen Verkaufsräume, ihre nachhaltige Designphilosophie und ihre Produkte, die das Erbe würdigen und gleichzeitig modernen Luxus neu interpretieren.

„Exzellente Düfte und handwerkliches Können stehen im Mittelpunkt der Estée Lauder Companies und sind der Antrieb für unsere Leidenschaft, neue Stimmen in der Welt der Schönheit zu entdecken“, erklärte Stéphane de La Faverie, President und Chief Executive Officer von The Estée Lauder Companies. „Mexiko hat sich zu einem pulsierenden Zentrum für Innovationen im Bereich der Parfümerie entwickelt – ein Ort, an dem Handwerkskunst und kulturelle Relevanz auf bemerkenswerte Weise zusammenkommen. XINÚ verkörpert diesen Geist und definiert zeitgenössischen Luxus durch Authentizität, Kunstfertigkeit und Storytelling neu. Als Minderheitsinvestor sind wir stolz darauf, XINÚ in seinem weiteren Wachstum zu unterstützen und die reichhaltige Kreativität und den Geist Mexikos und Lateinamerikas mit der Welt zu teilen. Diese Investition spiegelt unser tiefes Vertrauen in die außergewöhnlichen Talente der Region und unser kontinuierliches Engagement für die Förderung aufstrebender Marken wider, die die Zukunft der Parfüm- und Kosmetikbranche prägen."

„Diese Investition stellt einen bedeutenden Meilenstein für XINÚ dar und markiert den Beginn eines neuen Kapitels für unsere Marke – einen entscheidenden Moment, in dem unsere einzigartige Vision für ein Parfümunternehmen auf globale Möglichkeiten trifft“, erklärte Verónica Peña, Mitbegründerin von XINÚ. „Gemeinsam mit The Estée Lauder Companies können wir unser Ziel, die Grenzen dessen, was ein Duft sein kann, zu erweitern, entschlossen vorantreiben: ein Medium zum Erzählen von Geschichten, ein Träger von Kultur und eine zutiefst menschliche Erfahrung, die Grenzen überschreitet.“

Hinter XINÚ stehen drei Gründer, deren sich ergänzende Fachkenntnisse die Grenzen von Handwerkskunst und Design kontinuierlich erweitern. Verónica Peña leitet die olfaktorische Vision und lässt ihre tiefe Verbindung zu Düften in Kreationen einfließen, die Erinnerung, Schönheit und Zweckmäßigkeit miteinander verbinden. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in Konzeptdesign und Markenentwicklung bringt Ignacio Cadena eine kühne Ästhetik ein, die die visuelle Sprache der Marke prägt, während Héctor Esrawe – einer der renommiertesten Industriedesigner Lateinamerikas – mit seinem akribischen Blick für Details und seiner avantgardistischen Sensibilität die Authentizität als Grundpfeiler des Hauses stärkt. Gemeinsam haben sie eine Marke aufgebaut, die auf Nachhaltigkeit und Absicht basiert – wo Objekte mit Blick auf Langlebigkeit entworfen und traditionelle Praktiken für das moderne Leben neu interpretiert werden.

Die The Estée Lauder Companies tätigten die Minderheitsbeteiligung über ihren strategischen Frühphasen-Investment- und Inkubationszweig New Incubation Ventures („NIV“). NIV arbeitet mit zukunftsorientierten Gründern und Unternehmern zusammen, um die vielversprechendsten neuen Beauty-Marken und Geschäftsmodelle zu entwickeln, zu finanzieren und zu unterstützen. Durch Investitionen in Unternehmen, die Kategorien neu definieren und bei neuen Verbrauchergenerationen Anklang finden, trägt NIV dazu bei, die Zukunft der Schönheitsbranche mitzugestalten und gleichzeitig eine diversifizierte Pipeline von Marken und Wachstumsmotoren für das Portfolio von The Estée Lauder Companies aufzubauen.

ÜBER THE ESTÉE LAUDER COMPANIES

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukten und verwaltet weltweit Luxus- und Prestigemarken. Die Produkte des Unternehmens werden in etwa 150 Ländern und Territorien unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD sowie BALMAIN Beauty verkauft.

ÜBER XÍNU

Xinú de las Americas ist eine der innovativsten Nischenparfümmarken weltweit. Wir entwickeln ein neues Konzept von Luxus aus dem Herzen des amerikanischen Kontinents (Mexiko), inspiriert von Handwerkskunst, Kultur, Geschichtenerzählen, Respektlosigkeit, hochwertigen Produkten und unvergleichlichen Einkaufserlebnissen. Wir bieten ein vielfältiges Produktportfolio, das stets mit Düften in Verbindung steht. Seine Authentizität beruht auf dem Wissen und der Vorstellungskraft seiner Gründer, die über 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung einzigartiger Marken, Produkte, Konzepte und Erlebnisse verfügen, die Innovation mit Respekt für Kunst, Design, Nachhaltigkeit, menschliche Kreativität, Zusammenarbeit und einem tiefen Verständnis für den Aufbau von Gemeinschaften durch authentische menschliche Erfahrungen verbinden. Xinú basiert auf sensorischem Design. Derzeit in Mexiko und den USA erhältlich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.