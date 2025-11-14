エスティ ローダー カンパニーズ、メキシコのラグジュアリー フレグランスブランド「XINÚ」に戦略的マイノリティ出資

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エスティ ローダー カンパニーズ（NYSE: EL）は、アメリカ大陸の豊かさとエキゾチシズムに着想を得たメキシコのラグジュアリー フレグランスブランド「XINÚ（シヌ）」へのマイノリティ出資を発表しました。同社がラテンアメリカのブランドに投資するのは今回が初めてであり、地域の起業家精神とイノベーションを支援する姿勢を鮮明に示すものです。

2017年の創業以来、XINÚはフレグランス、デザイン、ストーリーテリングが融合する独自の世界観を築いてきました。同ブランドは、五感を刺激する店舗空間、サステナブルなデザイン哲学、そしてヘリテージを尊重しながら現代的なラグジュアリーを再構築する製品で知られています。

エスティ ローダー カンパニーズの社長兼最高経営責任者であるステファン・ドゥ・ラ・ファヴリーは次のように述べています。「フレグランスの卓越性とクラフツマンシップは当社の中心にあり、新たな美の声を発見する情熱を支えています。メキシコは、クラフツマンシップと文化的意義が見事に融合する、フレグランス イノベーションの活気ある拠点となっています。XINÚはこの精神を体現し、真正性、アート性、ストーリーテリングを通じて現代のラグジュアリーを再定義しています。当社はマイノリティ投資家として、XINÚが世界に向けてメキシコおよびラテンアメリカの豊かな創造性と精神を発信し続けることを支援できることに誇りを感じています。本投資は、同地域の卓越した才能への深い信頼、そしてフレグランスと美容の未来を形づくる新興ブランドの育成に向けた当社の継続的なコミットメントを示すものです」

XINÚの共同創業者であるベロニカ・ペーニャ氏は次のように語っています。「今回の投資はXINÚにとって重要な節目であり、フレグランスブランドとしての私たち独自のビジョンがグローバルへと広がる新たな章の始まりです。エスティ ローダー カンパニーズとともに、フレグランスが持つ可能性——ストーリーテリングの媒体、文化の器、国境を越える深い人間的体験——をさらに押し広げていくことができます」

XINÚを支えるのは、クラフツマンシップとデザインの境界を押し広げ続ける3名の創業者です。ベロニカ・ペーニャ氏は、香りとの深いつながりをもとに記憶、美、目的を融合させた創作を通じて嗅覚のビジョンを牽引しています。30年以上にわたりコンセプトデザインとブランド構築に携わってきたイグナシオ・カデナ氏は、ブランドのビジュアル言語を形づくる大胆な美学を提供。そして、ラテンアメリカを代表するインダストリアル・デザイナーであるエクトル・エスラウェ氏は、細部への綿密なこだわりとアバンギャルドな感性をもたらし、真正性をブランドの基盤として確立しています。3名はともに、持続可能性と意図に根ざしたブランドを構築しており、長く使えるようデザインされたプロダクトや、祖先の知恵を現代生活に合う形で再解釈する取り組みを進めています。

今回のマイノリティ出資は、エスティ ローダー カンパニーズの戦略的アーリーステージ投資・インキュベーション部門「ニュー・インキュベーション・ベンチャーズ（NIV）」を通じて行われました。NIVは先進的な創業者や起業家と協業し、有望な新興ビューティーブランドやビジネスモデルの創出・資金提供・支援を行っています。カテゴリーを再定義し、新世代の消費者に響くブランドに投資することで、NIVは美容の未来を形づくるとともに、エスティ ローダー カンパニーズの将来を担う多様なブランド群と成長エンジンの確立に寄与しています。

エスティ ローダー カンパニーズについて

エスティ ローダー カンパニーズは、世界有数の高品質なスキンケア、メイクアップ、フレグランス、ヘアケア製品の製造・販売・マーケティングを手がける企業であり、世界各地で高級およびプレステージ・ブランドを展開しています。同社製品は、エスティ ローダー、アラミス、クリニーク、ラボ シリーズ、オリジンズ、M・A・C、ラ・メール、ボビイ ブラウン コスメティックス、アヴェダ、ジョー マローン ロンドン、バンブル・アンド・バンブル、ダルファン パリ、トム フォード、スマッシュボックス、エアリン ビューティ、ル ラボ、エディション・ド・パルファム・フレデリック・マル、グラムグロウ、キリアン パリ、トゥー フェイスド、ドクタージャルト、DECIEMグループ（ジ・オーディナリーおよびNIODを含む）、およびバルマン ビューティといったブランド名で、約150の国と地域で販売されています。

XINÚ（シヌ）について

Xinú de las Americasは、世界で最も革新的なニッチパフュームブランドの一つです。アメリカ大陸（メキシコ）を起点に、クラフツマンシップ、文化、ストーリーテリング、遊び心、高品質な製品、比類なきリテール体験に着想を得て、ラグジュアリーの新たな概念を構築する多様なフレグランス商品を展開しています。同ブランドの真正性は、創業者が持つ30年の経験に裏打ちされた知識と想像力から生まれており、アート、デザイン、サステナビリティ、人間の創造性、コラボレーション、そして本物の体験を通じたコミュニティ形成への深い理解を融合させた独自のブランド・プロダクト・コンセプト・体験を生み出しています。Xinúはセンソリアルデザインを核としており、現在はメキシコと米国で販売されています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。