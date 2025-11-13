Andersen Consulting enrichit son offre de transformation numérique avec Criticalcase

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a choisi de renforcer ses capacités en signant un accord de collaboration avec Criticalcase, un cabinet européen spécialisé dans les infrastructures cloud, la cybersécurité et les services informatiques gérés.

Fondé en 1999 et basé en Italie, Criticalcase s’est distingué dans le secteur du cloud en concevant et en assurant la maintenance d’infrastructures complexes pour des moyennes et grandes entreprises. Grâce à des solutions personnalisées, le cabinet propose une gamme complète de services de sécurité, de surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi que de gestion des systèmes. Il garantit ainsi la fiabilité, des performances optimales, ainsi qu’une protection jusqu’au niveau du système d’exploitation.

« Notre mission a toujours été d’accompagner nos clients dans la résolution de défis technologiques complexes, en adoptant une approche à la fois stratégique et pratique », a déclaré Luca Nunno, PDG de Criticalcase. « Notre collaboration avec Andersen Consulting va nous permettre de mettre notre expertise au service d’un public international plus large et de créer de la valeur par le biais de l’innovation et de l’excellence numérique. »

« Criticalcase excelle lorsqu’il s’agit de transformer une structure complexe en une architecture rationalisée », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et directeur général d’Andersen. « Ce type de réflexion modulaire et cette précision d’exécution sont en adéquation avec l’objectif qui est le nôtre, à savoir créer des environnements agiles, sécurisés et évolutifs pour nos clients, quel que soit leur stade de croissance. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 600 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 44 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.