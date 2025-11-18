エジプトのオフショアリング産業を強力に推進するため、首相が55件の協定に調印

カイロ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エジプトの情報技術産業開発庁（ITIDA）は、モスタファ・マドブーリー首相の支援により、オフショアリングおよびIT関連サービス分野の大手多国籍企業と地元のテクノロジー企業55件と戦略的協定を締結したことを発表しました。これらの企業には、テレパフォーマンス、アクセンチュア、デロイト、VOIS、ルクソフト、RSA、キャップジェミニなどが含まれます。式典には首相も出席し、モスタファ・マドブーリー通信情報技術大臣とアムル・タラート通信情報技術大臣などエジプトの政府高官らは、熟練した人材、強固なインフラ、そしてコスト競争力に支えられた、グローバルビジネスサービスのハブとしてのエジプトの役割拡大を強調しました。

これらのパートナーシップは、ビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）、IT、エンジニアリング、そして先端技術サービスといった分野で、エジプトの若者に数千の高付加価値雇用を創出するでしょう。これらの協定は、エジプトのオフショアリングのプレゼンスを高めるというITIDAの戦略に即したもので、知識基盤型デジタル経済という政府のビジョンを支え、エジプトが高品質デジタルサービスの信頼できるハブとなるのに役立ちます。

通信情報技術大臣のアムル・タラート博士は今回の調印について、「エジプトは、戦略的ビジョン、強固なインフラ、そして熟練した若手労働力に牽引され、テクノロジーとデジタルサービスの主要拠点へと急成長しました。私たちの成功は、RISE（成長）の上に築かれています。すなわち、毎年76万人以上の新卒（うち5万人はICTスペシャリスト）を含む安定した人材供給、インフラの整備状況、戦略的アクセス性、そして効率的なコスト構造です。今年のグローバル・オフショアリング・サミットでは、55の国際企業がエジプトに進出し、今後3年間で7万人以上の雇用創出が見込まれています。これは、エジプトがパートナーとして世界から信頼を得ていることを示しています」と述べています。

ITIDAのCEOであるアハメド・エルザヘルは、「世界および国内の主要企業と55件の契約を締結したことは、エジプトのデジタル経済にとって画期的な出来事です。オフショアリング戦略の立ち上げから3年が経ち、パートナー企業の皆様には、エジプトにおいてグローバル デリバリー センターの設立または拡大にご尽力いただき、大変感謝しています。皆様の成功は私たちの成功です。豊富な人材を擁するエジプトで、私たちはそのポテンシャルを最大限に活用できると確信しています」と述べています。

エジプトがこれらのパートナーシップを祝福する中、これらが及ぼす経済への影響は計り知れません。今回の契約は、大企業からの強い信頼を反映しており、世界市場の需要に応える準備が整った、主要なオフショアリング先としてのエジプトの地位を強化するものとなります。

*配信元： AETOSWire

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。