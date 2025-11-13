-

IQM推出全新量子计算机产品线Halocene，专攻纠错领域

  • IQM Halocene是面向纠错研发的全新量子计算机产品线，首发机型为150量子比特系统，将于2026年底交付，后续将逐步升级至1000量子比特。
  • 这一新产品线基于开放式模块化纠错架构，允许终端用户试验和运行各类量子纠错功能。
  • IQM的目标是为超级计算中心、研究机构和高校用户提供开放式平台，助力其开展量子纠错创新研究。
  • IQM是全球售出本地部署量子系统数量最多的制造商，公司预计全新Halocene产品线将进一步加速其营收增长。

IQM Halocene

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 超导量子计算机全球领导者IQM Quantum Computers今日宣布推出名为IQM Halocene的全新产品线。这一新产品线基于开放式模块化本地部署量子计算机打造，专为量子纠错研究设计，标志着向新一代量子计算机迈出重要一步。

IQM Halocene首发机型为具备先进纠错功能的150量子比特量子计算机。该系统能帮助用户提升纠错能力、推进纠错研究，并借助逻辑量子比特创造知识产权。此外，Halocene产品线还支持运行噪声中等规模(NISQ)算法，以及开发误差缓解技术。

IQM Quantum Computers联合首席执行官Jan Goetz表示：“Halocene是与合作伙伴和客户共同开发技术架构的成果，我们正携手构建蓬勃发展的量子生态系统。此次发布将塑造纠错量子计算的下一个前沿领域，把研究转化为推动产业创新和经济增长的技术。我们的目标是为用户提供一流的性能和系统级控制能力，助力解决复杂问题。”

这款150量子比特系统将于2026年底实现商业交付。未来，IQM Halocene还将推出量子比特数突破1000的产品型号。这一发布计划与公司的宏伟路线图保持一致，该路线图明确了量子纠错演示系统的主要里程碑，以及到2030年实现容错量子计算的发展路径。

随着此次发布，公司正迈向容错系统研发领域，为用户提供量子纠错相关能力。Halocene系统基于IQM现有的Radiance产品线打造，后者专为支持NISQ量子计算而设计。首发150量子比特Halocene将搭载IQM Crystal量子处理单元(QPU)，目标是实现99.7%的物理双量子比特门保真度，并具备更多纠错功能。

新增的纠错功能将升级系统软硬件，支持开展最多5个逻辑量子比特的相关研究，以及克利福德门的实现。此外，该系统还包含开放式透明量子纠错架构、模块化解码器设计，且支持NVIDIA NVQLink技术。

这一新产品线有望巩固IQM在全球商用量子计算机市场的领先地位。负责公司业务运营的IQM联合首席执行官Mikko Välimäki表示：“IQM Halocene是我们对市场需求的回应——市场需要大型、具备纠错功能的新一代量子计算机，从而为整个量子生态系统赋能。我们已准备好在全球范围内生产和交付IQM Halocene本地部署系统，首批安装将于2026年底启动。”

IQM与客户开展联合研发合作，这一协作模式让公司区别于竞争对手，其在全球系统交付方面拥有卓越的往绩，并围绕这些系统培育了具备商业活力的量子生态系统。

关于IQM Quantum Computers：

IQM是超导量子计算机领域的全球领导者。IQM提供本地全栈量子计算机以及一个可访问其计算机的云平台。IQM的客户包括领先的高性能计算中心、研究实验室、大学和企业，它们拥有IQM软件和硬件的完全访问权限。IQM拥有300多名员工，总部位于芬兰，在法国、德国、意大利、日本、波兰、西班牙、新加坡、韩国和美国等世界各地设有分支机构。如需了解更多信息，请访问：meetiqm.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人：
电邮：press@meetiqm.com
手机：+358504790845

Industry:

IQM

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系人：
电邮：press@meetiqm.com
手机：+358504790845

More News From IQM

IQM与NVIDIA携手开展NVQLink合作，推动可扩展量子纠错技术发展

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球超导量子计算领域的领军企业IQM Quantum Computers今日宣布，将在其量子计算机中集成NVIDIA的NVQLink技术，以实现量子纠错的规模化。量子纠错是实现量子计算实际应用的关键环节。 NVQLink是一款与NVIDIA CUDA-Q深度集成的开放且可互操作平台，旨在连接量子硬件与人工智能超级计算系统。该平台通过在量子计算机与GPU加速计算资源之间提供低延迟、高带宽的连接，实现对复杂计算任务的实时协同与调度，从而支持高效运行混合量子-经典应用及量子纠错。 尽管当前量子计算机的规模已足以支撑在仿真、优化及机器学习等领域运行先进算法，但物理量子比特层面的误差仍是实现量子计算商业化优势的主要障碍。 IQM的技术路线图重点聚焦于量子纠错——通过将逻辑量子比特编码在一组物理量子比特中，以有效降低误差率。这一过程需要更长的运行时间及更复杂的GPU计算。为此，IQM率先推出了创新的量子处理器架构IQM Constellation，为实现可扩展的量子纠错提供了坚实的技术基础。 此次合作将IQM在系统集成和先进处理...

IQM与Scientek Corporation签署经销商协议，助力台湾量子计算发展

台湾台北--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- IQM Quantum Computers与总部位于台湾的科学仪器和其他高科技产品经销商Scientek Corporation今日宣布签署战略经销商协议，以加速量子计算的商业化进程。 该协议的签署紧随台湾半导体研究中心(TSRI)安装IQM Spark——首台全栈超导量子计算机之后。根据经销商协议，Scientek将销售并推广IQM的本地部署量子计算机和云解决方案，以满足大学、研究机构和企业不断变化的需求。 通过将Scientek在台湾强大的市场影响力和以客户为中心的服务模式与IQM在量子计算领域的领先地位相结合，此次合作将帮助台湾企业和研究机构探索并利用量子计算的强大能力，以解决复杂问题并推动科学研究与发展。 IQM Quantum Computers联合首席执行官Mikko Välimäki表示：“这份经销商协议依托我们在台湾乃至整个亚太地区已有的发展势头，是IQM扩展全球布局的又一关键举措。同时我们也相信，Scientek此前在低温学领域的深厚专有知识，使其成为在台湾市场支持IQM全栈超导量子计算机的理想合作伙...

IQM Quantum Computers在B轮融资中获超3亿美元，由美国投资方Ten Eleven Ventures领投，Tesi鼎力支持

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全栈超导量子计算机领域的全球领导者IQM Quantum Computers今天宣布已获得3.2亿美元（2.75亿欧元）的风险投资，从而使其迄今为止的总融资额达到6亿美元。 本轮B轮融资由专注于网络安全的投资公司Ten Eleven Ventures领投，该公司是IQM的首个美国投资方，现有的芬兰风险投资和私募股权公司Tesi也加大了投资力度。参与此次融资的一些新老投资方还包括养老基金Elo Mutual Pension Insurance和Varma Mutual Pension Insurance、战略投资公司Schwarz Group和Winbond Electronics Corporation，以及主权财富基金EIC和Bayern Kapital。 “本轮融资将推动公司发展，加速推进从数千到数百万量子比特的纠错系统技术路线图。同时，我们将依托极具吸引力的本地部署量子计算机解决方案及近期宣布的云服务升级，着力拓展美国及其他全球市场业务，”IQM Quantum Computers联合创始人兼联合首席执行官Ja...
Back to Newsroom