IQM推出全新量子计算机产品线Halocene，专攻纠错领域

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 超导量子计算机全球领导者IQM Quantum Computers今日宣布推出名为IQM Halocene的全新产品线。这一新产品线基于开放式模块化本地部署量子计算机打造，专为量子纠错研究设计，标志着向新一代量子计算机迈出重要一步。

IQM Halocene首发机型为具备先进纠错功能的150量子比特量子计算机。该系统能帮助用户提升纠错能力、推进纠错研究，并借助逻辑量子比特创造知识产权。此外，Halocene产品线还支持运行噪声中等规模(NISQ)算法，以及开发误差缓解技术。

IQM Quantum Computers联合首席执行官Jan Goetz表示：“Halocene是与合作伙伴和客户共同开发技术架构的成果，我们正携手构建蓬勃发展的量子生态系统。此次发布将塑造纠错量子计算的下一个前沿领域，把研究转化为推动产业创新和经济增长的技术。我们的目标是为用户提供一流的性能和系统级控制能力，助力解决复杂问题。”

这款150量子比特系统将于2026年底实现商业交付。未来，IQM Halocene还将推出量子比特数突破1000的产品型号。这一发布计划与公司的宏伟路线图保持一致，该路线图明确了量子纠错演示系统的主要里程碑，以及到2030年实现容错量子计算的发展路径。

随着此次发布，公司正迈向容错系统研发领域，为用户提供量子纠错相关能力。Halocene系统基于IQM现有的Radiance产品线打造，后者专为支持NISQ量子计算而设计。首发150量子比特Halocene将搭载IQM Crystal量子处理单元(QPU)，目标是实现99.7%的物理双量子比特门保真度，并具备更多纠错功能。

新增的纠错功能将升级系统软硬件，支持开展最多5个逻辑量子比特的相关研究，以及克利福德门的实现。此外，该系统还包含开放式透明量子纠错架构、模块化解码器设计，且支持NVIDIA NVQLink技术。

这一新产品线有望巩固IQM在全球商用量子计算机市场的领先地位。负责公司业务运营的IQM联合首席执行官Mikko Välimäki表示：“IQM Halocene是我们对市场需求的回应——市场需要大型、具备纠错功能的新一代量子计算机，从而为整个量子生态系统赋能。我们已准备好在全球范围内生产和交付IQM Halocene本地部署系统，首批安装将于2026年底启动。”

IQM与客户开展联合研发合作，这一协作模式让公司区别于竞争对手，其在全球系统交付方面拥有卓越的往绩，并围绕这些系统培育了具备商业活力的量子生态系统。

关于IQM Quantum Computers：

IQM是超导量子计算机领域的全球领导者。IQM提供本地全栈量子计算机以及一个可访问其计算机的云平台。IQM的客户包括领先的高性能计算中心、研究实验室、大学和企业，它们拥有IQM软件和硬件的完全访问权限。IQM拥有300多名员工，总部位于芬兰，在法国、德国、意大利、日本、波兰、西班牙、新加坡、韩国和美国等世界各地设有分支机构。如需了解更多信息，请访问：meetiqm.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。