IQM lanceert Halocene, een nieuwe productlijn kwantumcomputers voor foutcorrectie

ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, een internationale leider in supergeleidende kwantumcomputers, kondigde vandaag de lancering aan van haar nieuwe productlijn onder de naam IQM Halocene.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.