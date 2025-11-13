-
IQM lanceert Halocene, een nieuwe productlijn kwantumcomputers voor foutcorrectie
- IQM Halocene is een nieuwe productlijn kwantumcomputers bedoeld voor de ontwikkeling van foutcorrectie. Het gaat van start met een150-qubit systeem dat tegen eind 2026 wordt geleverd, en breidt verder uit naar 1.000-qubits.
- De nieuwe productlijn is gebaseerd op een modulaire open stack voor foutcorrectie, waarmee eindgebruikers kunnen experimenteren en verschillende functies voor kwantumfoutcorrectie kunnen uitvoeren.
- Het doel van IQM is om gebruikers van supercomputing centers, onderzoeksorganisaties en universiteiten in staat te stellen om te innoveren in onderzoek naar kwantumfoutcorrectie met een open platform.
- IQM heeft wereldwijd meer on-premises kwantumsystemen verkocht dan om het even welke andere fabrikant, en het bedrijf verwacht dat de nieuwe Halocene productlijn haar inkomstengroei nog verder zal opdrijven
ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, een internationale leider in supergeleidende kwantumcomputers, kondigde vandaag de lancering aan van haar nieuwe productlijn onder de naam IQM Halocene.
Contacts
Mediacontact:
E-mail: press@meetiqm.com
Gsm: +358504790845
