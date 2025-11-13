IQM presenta Halocene, una nueva línea de productos de computación cuántica para la corrección de errores

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, líder mundial en computadoras cuánticas superconductoras, anunció hoy el lanzamiento de su nueva línea de productos denominada IQM Halocene. Basada en computadoras cuánticas locales abiertas y modulares, diseñadas para la investigación en corrección de errores cuánticos, esta nueva línea de productos supone un gran avance hacia la próxima generación de computadoras cuánticas.

La primera versión de IQM Halocene será una computadora cuántica de 150 cúbits con funcionalidad avanzada de corrección de errores. El sistema permitirá a los usuarios mejorar sus capacidades de corrección de errores, investigar en este campo y crear propiedad intelectual con cúbits lógicos. Además, con la línea de productos Halocene se podrán ejecutar algoritmos de escala intermedia ruidosa (NISQ, por sus siglas en inglés) y desarrollar técnicas de mitigación de errores.

“Halocene es el resultado del desarrollo conjunto de nuestra tecnología con nuestros socios y clientes, mientras construimos juntos un próspero ecosistema cuántico”, declaró Jan Goetz, codirector ejecutivo de IQM Quantum Computers. “Con este lanzamiento, estamos configurando la próxima frontera en la computación cuántica con corrección de errores, transformando la investigación en tecnologías que impulsarán la innovación industrial y el crecimiento económico. Nuestro objetivo es ofrecer a los usuarios el mejor rendimiento y control a nivel de sistema para resolver problemas complejos”.

El sistema de 150 cúbits estará disponible comercialmente a finales de 2026. En el futuro, IQM Halocene lanzará productos que superarán los 1000 cúbits. Este calendario de lanzamientos se ajusta a la ambiciosa hoja de ruta de la empresa, que describe los principales hitos de los demostradores de corrección de errores cuánticos y el camino para lograr una computación cuántica resistente a fallos para 2030.

Con este anuncio, la empresa está avanzando hacia la creación de sistemas resistentes a fallos, que proporcionan acceso a la corrección de errores cuánticos. El sistema Halocene se basa en la línea de productos IQM Radiance existente, que ha sido diseñada para impulsar la computación cuántica NISQ. El Halocene inicial de 150 cúbits incluirá una unidad de procesamiento cuántico (QPU) IQM Crystal con un objetivo de fidelidad física de puerta de dos cúbits del 99,7% y funciones adicionales de corrección de errores.

Las nuevas funciones de corrección de errores mejorarán el software y el hardware del sistema, lo que permitirá investigar hasta cinco cúbits lógicos e implementar puertas Clifford. Además, el sistema contiene una pila de corrección de errores cuánticos abierta y transparente, una arquitectura de decodificador modular y compatibilidad con NVIDIA NVQLink.

Es de esperar que la nueva línea de productos refuerce la posición de IQM como líder comercial mundial en el mercado. “IQM Halocene es nuestra respuesta a la demanda del mercado de computadoras cuánticas de última generación, grandes y con corrección de errores, que puedan potenciar ecosistemas cuánticos completos. Estamos preparados para construir y enviar el sistema IQM Halocene a instalaciones locales a cualquier parte del mundo, y las primeras instalaciones comenzarán ya a finales de 2026”, señaló Mikko Välimäki, codirector ejecutivo de IQM y responsable de las funciones comerciales de la empresa.

IQM ofrece investigación y desarrollo conjuntos con los clientes. Este enfoque colaborativo distingue a la empresa de sus competidores gracias a su trayectoria en la entrega de sistemas a nivel mundial y al impulso de ecosistemas cuánticos comercialmente activos a su alrededor.

Acerca de IQM Quantum Computers:

IQM es líder mundial en computadoras cuánticas superconductoras. IQM ofrece tanto computadoras cuánticas completas in situ como una plataforma en la nube para acceder a sus equipos. Entre los clientes de IQM se encuentran los principales centros de computación de alto rendimiento, laboratorios de investigación, universidades y empresas, que tienen pleno acceso al software y hardware de IQM. IQM cuenta con más de 300 empleados, su sede central está en Finlandia y está presente en Alemania, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Polonia y Singapur. Para más información, visite: meetiqm.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.