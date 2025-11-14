TRU Simulation annonce la livraison et la réception du simulateur de vol Bell 505 à l'armée de l'air royale jordanienne

TAMPA, Floride--(BUSINESS WIRE)--TRU Simulation + Training Inc., une société de Textron Inc. (NYSE : TXT) et une filiale de Bell Textron Inc. a annoncé aujourd’hui la livraison et l’acceptation par la Royal Jordanian Air Force (RJAF) du dispositif d’entraînement au vol Bell 505 (FTD). L’accord d’achat conclu avec la RJAF comprend la livraison d’un appareil accompagné d’un dispositif d’entraînement au vol et d’un ensemble complet de formation assistée par ordinateur, afin de soutenir la formation de base et avancée au pilotage d’hélicoptères au King Hussein Air College, à Mafraq, en Jordanie. Cette étape importante fait suite à la livraison récente de dix hélicoptères Bell 505 à la RJAF.

« Le dispositif d’entraînement au vol Bell 505 offre à la Royal Jordanian Air Force une solution de formation hautement avancée, qui améliore la préparation des pilotes grâce à une simulation réaliste des procédures de vol et des situations d’urgence », a déclaré Jerry Messaris, vice-président et directeur général de TRU Simulation. « Nous sommes honorés de collaborer avec Bell pour fournir cette capacité de pointe, qui reflète notre engagement commun envers l’avancement mondial des technologies de formation aéronautique. »

Le dispositif d'entraînement au vol (FTD) Bell 505 est un outil de simulation avancé qui reproduit fidèlement le modèle actuel de l'hélicoptère Bell 505, tout en intégrant des fonctionnalités supplémentaires demandées. L'appareil comprend un cockpit Bell 505 détaillé, équipé de deux écrans Garmin G1000H NXi, d'un module d'instruments électroniques de secours simulé, d'un Garmin GMA 350Hc, d'une radio Technisonic TDFM-920 simulée, de sièges d'avion, de commandes de vol et de tous les autres panneaux nécessaires à l'avion.

De plus, l'aérodynamique, le moteur, les commandes et les modèles sonores sont conçus pour offrir la meilleure fidélité possible, garantissant ainsi une expérience de formation réaliste. Il prend en charge la formation dans des environnements météorologiques visuels et instrumentaux. Le système visuel surround à projection directe améliore l'expérience de formation en offrant une immersion totale et la possibilité de s'entraîner au vol en formation. La configuration du 505 FTD répond aux exigences de qualification de la Federal Aviation Administration (FAA) pour les FTD de niveau 5, conformément au titre 14 CFR Part 60.

À propos de TRU Simulation

TRU Simulation + Training Inc., une filiale de Textron Aviation Inc., est l'un des principaux fournisseurs de dispositifs d'entraînement haute fidélité et de simulateurs de mouvement complet pour l'industrie aéronautique. Avec un solide engagement envers l'excellence et l'innovation, TRU Simulation est à l'avant-garde de la technologie de simulation de vol depuis plus d'une décennie. Nos solutions de simulateur personnalisées permettent aux pilotes de naviguer dans le ciel en toute confiance, tandis que notre technologie de pointe garantit des expériences d'entraînement sûres et réalistes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.TRUSimulation.com.

À propos de Bell

Penser au-delà des limites, c’est ce que nous faisons. Depuis plus de 90 ans, nous réinventons l’expérience du vol – et les horizons qu’elle peut ouvrir. Nous sommes des pionniers. Nous avons été les premiers à franchir le mur du son et à certifier un hélicoptère commercial. Nous avons participé à la première mission lunaire de la NASA et avons introduit sur le marché des systèmes de rotors basculants de pointe. Aujourd’hui, nous redéfinissons l’avenir de la mobilité aérienne avancée. Basés à Fort Worth, au Texas – en tant que filiale à part entière de Textron Inc. – nous disposons d’implantations stratégiques partout dans le monde. Et puisque près de 20 % de nos employés ont servi dans les forces armées, contribuer à la réussite des missions militaires est pour nous une véritable passion. Par-dessus tout, nos innovations révolutionnaires offrent à nos clients des expériences exceptionnelles. Avec efficacité. Fiabilité. Et toujours, la sécurité comme priorité absolue.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s’appuie sur son réseau mondial d’entreprises dans les domaines de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie et de la finance pour proposer à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connu dans le monde entier pour ses marques de premier plan telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO et Textron Systems. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.textron.com.

