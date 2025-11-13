Teachers Mutual Bank Limited與Boomi合作簡化身分驗證作業

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 人工智慧自動化先驅Boomi今天宣布澳洲規模數一數二的互助銀行Teachers Mutual Bank Limited已佈署Boomi Enterprise Platform，用以簡化合規作業，為未來人工智慧輔助創新奠定安全、可擴展的基礎。

成立時間將近60年的Teachers Mutual Bank Limited (TMBL) 旗下擁有四大零售品牌：Teachers Mutual Bank、Health Professionals Bank、Firefighters Mutual Bank和UniBank。加總起來，Teachers Mutual Bank Limited共有近22萬名人員，總資產價值在110億美元以上。

TMBL成為Boomi客戶的時間長達10年，曾與Boomi合作打造更好的數位全通路客戶體驗。在該次成功合作之後，TMBL趁勝追擊，藉Boomi之助統一舊有基礎設施，整合核心銀行業務、ERP和第三方系統為一即時資料環境。這項變革使該銀行的人員能夠跨網路、品牌和呼叫中心通路在不到60秒的時間內更新詳細資料。在過去，這個過程可能需要整整三個工作天才能完成，還必須動用人工介入。

「我們知道系統現代化不僅是技術更新，還關乎簡化人員的日常銀行業務。」Teachers Mutual Bank Limited企業應用主任Anureet Bal說，「無論是呼叫中心收到呼叫通知、還是登入網路銀行，現在他們的詳細資料都可以在數秒內更新，無須等上數天。在即時整合和資料編排成為我們的常態之前，絕對無法做到這種程度的響應。」

這次佈署工作包括TMBL施用Boomi的API Services，為客戶資料實情建立單一來源，同時又憑藉著Boomi API Management進行銀行系統與數位通路之間的可擴大安全整合。

藉著Boomi，該銀行的RPA工具組得以自動執行「認識你的客戶」(KYC) 工作流程（身分驗證）、詐欺偵測和異常處理，降低合規風險，並為人員釋出時間，專心從事價值更高的工作。

「監管壓力只會不斷提高，但是我們不願意將合規視作消極應付文書作業。」Bal補充道，「將身分驗證和詐欺檢測嵌入即時、事件驅動的系統後，不僅可以提高我們的反應速度，還能夠奠定可隨著人員需求與明日金融服務演進的數位基礎。」

展望未來，TMBL計畫在其Boomi支持的架構之上支援即將展開的AML改造階段，進一步鼓勵人員參與。

「業務轉型與數位影響之間存在著重大的差異。」Boomi亞太地區和日本技術長David Irecki說，「Teachers Mutual Bank Limited將合規嵌入客服工作流並給予人員加速響應所需的工具，建立主動出擊而非被動應對的基礎。這才是現代銀行業該有的樣子。」

