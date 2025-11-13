-

360Learning si integra con Workday Learning per trasformare le esperienze di apprendimento aziendale

NEW YORK, PARIGI e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--360Learning, la piattaforma di apprendimento collaborativo basata sull'IA che consente alle organizzazioni di migliorare dall'interno, sta annunciando l'integrazione della sua Learning Experience Platform (LXP) nella piattaforma di apprendimento di Workday. Attraverso questa integrazione, 360Learning permetterà alle aziende di lanciare Accademie di apprendimento collaborativo basate sull'IA e aiutare a offrire un aggiornamento professionale tempestivo a tutti gli studenti.

I clienti di Workday Learning ora possono utilizzare gli esperti interni di argomenti per creare formazione d'impatto in pochi minuti, utilizzando gli strumenti di creazione di contenuti basati sull'IA di 360Learning, un processo che in precedenza richiedeva mesi.

Benjamin Marchal, CEO di 360Learning, ha dichiarato: "Questa collaborazione aiuta a supportare la crescita delle carriere e della società, consentendo ai team di apprendimento di costruire programmi che corrispondono alla rapidità commerciale. Consentendo agli esperti interni di utilizzare strumenti di creazione di contenuti basati sull'IA e capacità di apprendimento collaborativo, le organizzazioni possono preservare e distribuire approfondimenti proprietari per aumentare l'impatto del loro investimento L&D (apprendimento e sviluppo)".

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

