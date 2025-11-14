Andersen Consulting styrker sine kompetencer inden for digital transformation med Criticalcase

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sine kompetencer gennem en samarbejdsaftale med Criticalcase, der er et europæisk firma med speciale i cloud-infrastruktur, cybersikkerhed og administrerede it-tjenester.

Criticalcase blev grundlagt i 1999 og har hovedsæde i Italien og har markeret sig inden for cloud-sektoren ved at designe og vedligeholde komplekse infrastrukturer for mellemstore og store virksomheder. Gennem skræddersyede løsninger tilbyder virksomheden et omfattende udvalg af tjenester, herunder sikkerhed, overvågning døgnet rundt og systemadministration, hvilket skaber pålidelighed, optimal ydeevne og beskyttelse helt ned til operativsystemniveau.

"Vores mission har altid været at guide kunder gennem komplekse teknologiske udfordringer med en strategisk og praktisk tilgang," siger Luca Nunno, der er CEO for Criticalcase. "Samarbejdet med Andersen Consulting giver os mulighed for at få vores ekspertise ud til et bredere globalt publikum og skabe værdi gennem innovation og digital ekspertise."

"Criticalcase udmærker sig ved at omsætte kompleksitet til strømlinet arkitektur," siger Mark L. Vorsatz, der er global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. "Denne form for modulær tankegang og præcision i leveringen stemmer overens med vores mål om at skabe agile, sikre og skalerbare miljøer for kunder på alle vækststadier."

