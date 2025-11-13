Andersen Consulting versterkt aanbod op het gebied van digitale transformatie met Criticalcase

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn capaciteiten door middel van een samenwerkingsovereenkomst met Criticalcase, een Europees bedrijf dat gespecialiseerd is in cloudinfrastructuur, cyberbeveiliging en beheerde IT-diensten.

Criticalcase, opgericht in 1999 en met hoofdkantoor in Italië, onderscheidt zich in de cloudsector door het ontwerpen en onderhouden van complexe infrastructuren voor middelgrote en grote bedrijven. Door middel van op maat gemaakte oplossingen biedt het bedrijf een uitgebreid dienstenpakket, waaronder beveiliging, 24/7 monitoring en systeembeheer, waardoor betrouwbaarheid, optimale prestaties en bescherming tot op het niveau van het besturingssysteem worden gegarandeerd.

“Onze missie legt altijd de focus op het ondersteunen van klanten bij complexe technologische uitdagingen met een strategische en praktische aanpak“, aldus Luca Nunno, CEO van Criticalcase. ”Door samen te werken met Andersen Consulting kunnen we onze expertise aan een breder wereldwijd publiek aanbieden en waarde creëren door middel van innovatie en digitale uitmuntendheid.”

“Criticalcase blinkt uit in het omzetten van complexiteit in gestroomlijnde architectuur”, aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. “Deze modulaire manier van denken en nauwkeurige levering sluiten aan bij ons doel om flexibele, veilige en schaalbare omgevingen te creëren voor klanten in elke groeifase.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op gebied van consulting, belastingen, juridische zaken, waarderingen, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 44.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lid- en samenwerkingsfirma's. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lid- en samenwerkingsfirma's overal ter wereld.

