Andersen Consulting携手Criticalcase强化数字化转型服务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Criticalcase签署合作协议提升自身服务能力，后者是一家欧洲公司，专注于云基础设施、网络安全和托管IT服务。

Criticalcase成立于1999年，总部位于意大利，在云计算领域凭借为大中型企业设计和维护复杂基础设施而脱颖而出。该公司通过定制化解决方案，提供一套涵盖安全防护、7天24小时全天候监控和系统管理的全方位服务，确保从操作系统层面实现可靠性、最优性能和安全防护。

Criticalcase首席执行官Luca Nunno表示：“我们的使命始终是通过战略化、实操性的方法，协助客户应对复杂的技术挑战。与Andersen Consulting合作让我们能够将专业能力带给更广泛的全球受众，并通过创新和数字化卓越表现创造价值。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Criticalcase擅长将复杂需求转化为精简架构。这种模块化思维和精准交付能力，与我们为各成长阶段的客户打造敏捷、安全、可扩展环境的目标高度契合。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过44,000名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

