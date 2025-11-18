埃及大力推动离岸外包产业：总理见证 55 项协议签署

开罗--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在埃及总理 Dr. Mostafa Madbouly 阁下的主持下，信息技术产业发展局（ITIDA）宣布与多家国际及本地领先科技公司签署 55 项战略合作协议，合作领域涵盖离岸外包及 IT 支持服务。参与签约的企业包括 Teleperformance、Accenture、Deloitte、VOIS、Luxoft、RSA 及 Capgemini。签约仪式由总理 Dr. Mostafa Madbouly 阁下及通信与信息技术部长 Dr. Amr Talaat 出席，多位高层代表共同见证，凸显了埃及凭借其技能型人才、完善的基础设施和成本竞争优势，正日益成为全球商业服务的重要枢纽。

这些合作伙伴关系将为埃及青年创造数以千计的高价值就业机会，涵盖业务流程外包（BPO）、信息技术、工程及先进科技服务等领域。这些协议与 ITIDA 提升埃及离岸外包地位的战略相一致，支持政府建设知识型数字经济的愿景，并将埃及打造为值得信赖的高质量数字服务中心。

在签约仪式上，通信与信息技术部长 Dr. Amr Talaat 表示：“埃及已迅速成为技术和数字服务领域的领先中心，这一成就得益于战略愿景、强大的基础设施以及技能娴熟的年轻人才。我们的成功建立在 RISE 基础之上：可靠的人才（每年毕业生超过 76 万名，其中包括 5 万名信息与通信技术专业人才）；完善的基础设施；战略性地缘优势以及高效的成本结构。在今年的全球离岸外包峰会上，55 家国际公司宣布在埃及扩大业务，未来三年将创造超过 70000 个就业机会，这反映了全球对埃及作为可信赖合作伙伴的信心。"

ITIDA 首席执行官 Ahmed Elzaher 工程师表示：“与全球及本地领先企业签署 55 项协议，是埃及数字经济发展的一个里程碑。自三年前发布离岸外包战略以来，我们感谢合作伙伴在埃及建立或扩大全球交付中心——他们的成功，就是我们的成功。凭借埃及丰富的人才资源，我们有信心充分发挥潜力。"

在埃及庆祝这些合作伙伴关系的同时，其对经济的重大影响已然显现。这些协议不仅反映了大型企业的强烈信心，也巩固了埃及作为领先离岸外包目的地的地位，为满足全球市场需求做好充分准备。

来源： AETOSWire

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。