The Estée Lauder Companies hace una inversión minoritaria estratégica en la marca mexicana de perfumes de lujo XINÚ

NUEVA YORK N.Y.--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunció hoy una inversión minoritaria en XINÚ, marca mexicana de perfumes de lujo inspirada por la abundancia y el exotismo del continente americano. Esta inversión marca la primera vez en que The Estée Lauder Companies invierte en una marca latinoamericana, lo que refleja el compromiso de la empresa por impulsar el emprendimiento y la innovación locales.

Desde su fundación en 2017, XINÚ ha creado un universo distintivo donde convergen las fragancias, el diseño y la narrativa. La marca es famosa por sus espacios sensoriales en tiendas minoristas, su filosofía de diseño sostenible y sus productos que honran el legado a la vez que reimaginan el lujo moderno.

“La excelencia de los perfumes y la artesanía son esenciales para The Estée Lauder Companies e impulsan nuestra pasión por descubrir nuevas voces en la belleza”, manifestó Stéphane de La Faverie, presidente y director ejecutivo de The Estée Lauder Companies. "México se ha convertido en un centro neurálgico de la innovación en perfumes, un lugar donde la artesanía y la relevancia cultural se reúnen de formas extraordinarias. XINÚ encarna este espíritu, redefiniendo el lujo contemporáneo a través de la autenticidad, la habilidad artística y la narrativa. Como inversor minoritario, nos enorgullece apoyar a XINÚ mientras continúa creciendo y compartiendo la vasta creatividad y espíritu de México y Latinoamérica con el mundo. Esta inversión refleja nuestra profunda convicción en el extraordinario talento de la región y nuestro compromiso permanente por nutrir marcas emergentes que dan forma al futuro de los perfumes y la belleza”.

“Esta inversión representa un hito fundamental para XINÚ y marca el inicio de un capítulo nuevo para nuestra marca: un momento trascendental en el que nuestra visión única de una compañía de perfumes cumple con las posibilidades globales”, manifestó Verónica Peña, cofundadora de XINÚ. “Junto con The Estée Lauder Companies, podemos avanzar de manera audaz para lograr nuestro objetivo de ampliar los límites de lo que puede ser un perfume: un medio para contar historias, un vehículo cultural y una profunda experiencia humana que trasciende fronteras”.

Detrás de XINÚ hay tres fundadores cuya experiencia complementaria amplía permanentemente los límites de la artesanía y el diseño. Verónica Peña lidera la visión olfativa, canalizando su profunda conexión con las esencias en creaciones que fusionan la memoria, la belleza y el propósito. Con más de 30 años de experiencia en el diseño de conceptos y la creación de marcas, Ignacio Cadena aporta una estética audaz que define el lenguaje visual de la marca, mientras Héctor Esrawe, uno de los diseñadores industriales más famosos de Latinoamérica, aporta un ojo minucioso por el detalle y una sensibilidad vanguardista que refuerza la autenticidad como una piedra angular de la casa. Juntos han creado una marca que se basa en la sostenibilidad y la intención, donde los objetos se diseñan con teniendo en cuenta la longevidad y las prácticas ancestrales se reinterpretan para la vida moderna.

The Estée Lauder Companies efectuó esta inversión minoritaria a través de su división estratégica de inversión e incubación en fase inicial, New Incubation Ventures (“NIV”). NIV se asocia con fundadores y emprendedores vanguardistas para crear, financiar y apoyar las marcas de belleza y los modelos de negocio emergentes más prometedores. Al invertir en compañías que redefinen categorías y resuenan con las nuevas generaciones de consumidores, NIV ayuda a darle forma al futuro de la belleza mientras crea un canal diversificado de marcas y motores de crecimiento para la cartera de The Estée Lauder Companies.

ACERCA DE THE ESTÉE LAUDER COMPANIES

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores mundiales de productos de calidad para la piel, maquillajes, perfumes y productos para el cabello, además de representar marcas de lujo y prestigio a nivel mundial. Los productos de la empresa se venden en casi 150 países y territorios con marcas como Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, la familia de marcas DECIEM, entre ellas, The Ordinary y NIOD y BALMAIN Beauty.

ACERCA DE XÍNU

Xinú de las Americas es una de las marcas de perfume nicho más innovadoras del mundo. Crea un nuevo concepto de lujo desde el corazón mismo del continente americano (México), inspirado por la artesanía, la cultura, la narrativa, la irreverencia, los productos de alta calidad y las experiencias minoristas sin igual, y ofrece una diversa cartera de productos que siempre están relacionados con los perfumes. Su naturaleza auténtica proviene del conocimiento y la imaginación de sus fundadores, que gozan de 30 años de experiencia en la creación de marcas, productos, conceptos y experiencias únicos que fusionan la innovación con el respeto por el arte, el diseño, la sostenibilidad, la creatividad humana, la colaboración y una comprensión profunda de la creación de una comunidad mediante experiencias humanas auténticas. Xinú está impulsada por el diseño sensorial. En la actualidad, vende en México y EE. UU.

