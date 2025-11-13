IQM lança Halocene, uma nova linha de produtos de computadores quânticos para correção de erros

ESPOO, Finlândia--(BUSINESS WIRE)--A IQM Quantum Computers, líder mundial em computadores quânticos supercondutores, anunciou hoje o lançamento de sua nova linha de produtos, a IQM Halocene. A nova linha está baseada em computadores quânticos modulares e de código aberto, projetados para pesquisa em correção de erros quânticos, que representa um grande avanço rumo à próxima geração de computadores quânticos.

O primeiro lançamento do IQM Halocene será um computador quântico de 150 qubits com funcionalidade avançada de correção de erros. O sistema irá permitir aos usuários aperfeiçoar suas capacidades de correção de erros, realizar pesquisas na área e criar propriedade intelectual com qubits lógicos. Além disto, a linha de produtos Halocene irá permitir a execução de algoritmos de Escala Intermediária Ruidosa (NISQ) e o desenvolvimento de técnicas de mitigação de erros.

"O Halocene é o resultado do desenvolvimento conjunto de nossa plataforma tecnológica com nossos parceiros e clientes, à medida que criamos em conjunto um ecossistema quântico próspero", disse Jan Goetz, Co-Diretor Executivo da IQM Quantum Computers. "Com este lançamento, damos forma à próxima fronteira da computação quântica com correção de erros, ao transformar a pesquisa em tecnologias que irão impulsionar a inovação industrial e o crescimento econômico. Nosso alvo é proporcionar a nossos usuários o melhor desempenho da categoria e controle a nível de sistema para solucionar problemas complexos."

O sistema de 150 qubits estará disponível comercialmente até o fim de 2026. No futuro, a IQM Halocene irá lançar produtos com mais de 1.000 qubits. Este cronograma de lançamentos está alinhado com o ambicioso plano estratégico da empresa, que descreve os principais marcos dos demonstradores de correção de erros quânticos e um rumo para obter a computação quântica tolerante a falhas até 2030.

Com este anúncio, a empresa está em transição para desenvolver sistemas tolerantes a falhas, ao oferecer acesso à correção de erros quânticos. O sistema Halocene está baseado na linha de produtos IQM Radiance existente, criada para impulsionar a computação quântica NISQ. O Halocene inicial de 150 qubits irá incluir uma unidade de processamento quântico (QPU) IQM Crystal, visando uma fidelidade de porta física de dois qubits de 99,7% e recursos adicionais de correção de erros.

Os novos recursos de correção de erros irão aperfeiçoar o software e o hardware do sistema, permitindo pesquisas com até cinco qubits lógicos e a implementação de portas Clifford. Além disto, o sistema contém uma sequência de correção de erros quânticos aberta e transparente, uma arquitetura de decodificador modular e suporte para NVIDIA NVQLink.

A nova linha de produtos deverá intensificar a posição da IQM como líder comercial mundial no mercado. "O IQM Halocene é nossa resposta à demanda do mercado por computadores quânticos de última geração, de grande porte e com correção de erros, capazes de impulsionar ecossistemas quânticos completos. Estamos prontos para produzir e enviar sistemas IQM Halocene ao local do cliente em todo o mundo, com as primeiras instalações previstas para o fim de 2026", disse Mikko Välimäki, Co-Diretor Executivo da IQM e responsável pelas funções comerciais da empresa.

A IQM oferece pesquisa e desenvolvimento conjuntos com os clientes, e este enfoque colaborativo distingue a empresa da concorrência mediante seu histórico de entrega de sistemas a nível mundial e fomento de ecossistemas quânticos comercialmente ativos ao seu redor.

Sobre a IQM Quantum Computers:

A IQM é líder mundial em computadores quânticos supercondutores. A IQM fornece computadores quânticos completos para instalação local do cliente e uma plataforma em nuvem para acesso a seus computadores. Os clientes da IQM incluem os principais centros de computação de alto desempenho, laboratórios de pesquisa, universidades e empresas que têm acesso completo ao software e hardware da IQM. A IQM possui mais de 300 funcionários, com sede na Finlândia e presença internacional na França, Alemanha, Itália, Japão, Polônia, Espanha, Singapura, Coreia do Sul e EUA. Para mais informações, acesse: meetiqm.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.