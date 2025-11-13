-

Andersen Consulting erweitert sein Angebot im Bereich digitale Transformation mit Criticalcase

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen durch eine Kooperationsvereinbarung mit Criticalcase, einem europäischen Unternehmen, das sich auf Cloud-Infrastruktur, Cybersicherheit und Managed IT Services spezialisiert hat.

Criticalcase wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Italien. Das Unternehmen hat sich im Cloud-Sektor durch die Entwicklung und Wartung komplexer Infrastrukturen für mittlere und große Unternehmen ausgezeichnet. Durch maßgeschneiderte Lösungen bietet das Unternehmen ein umfassendes Dienstleistungsangebot, einschließlich Sicherheit, Überwachung rund um die Uhr und Systemmanagement, und gewährleistet so Zuverlässigkeit, optimale Leistung und Schutz bis hinunter auf die Betriebssystemebene.

„Unsere Mission war es schon immer, Kunden mit einem strategischen und praxisorientierten Ansatz durch komplexe technologische Herausforderungen zu begleiten“, erklärte Luca Nunno, CEO von Criticalcase. „Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir unser Fachwissen einem breiteren globalen Publikum zugänglich machen und durch Innovation und digitale Exzellenz Mehrwert schaffen.“

„Criticalcase zeichnet sich dadurch aus, dass es Komplexität in eine optimierte Architektur umwandelt“, erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Diese Art des modularen Denkens und der Präzision bei der Umsetzung entspricht unserem Ziel, für Kunden in jeder Wachstumsphase agile, sichere und skalierbare Umgebungen zu schaffen.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 44.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 600 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

